Blackout nella parte orientale di Cuba, Santiago al buio

La zona orientale di Cuba è rimasta senza corrente a causa di un guasto alla rete elettrica che ha lasciato al buio 4 province, tra cui Santiago de Cuba, la seconda città più popolosa del Paese. La notizia è stata diffusa da funzionari statali responsabili dei servizi pubblici. L’Unión Eléctrica de Cuba (UNE), azienda energetica statale, ha comunicato su X che le province di Holguín, Granma, Santiago de Cuba e Guantánamo risultano attualmente prive di elettricità. Il sistema energetico cubano versa in condizioni critiche, segnato da frequenti e prolungate interruzioni di corrente, conseguenza anche di decenni di embargo statunitense.