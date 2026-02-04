Boeing punta sul Sud-Est asiatico: previsti quasi 5.000 nuovi aerei in 20 anni

L’industria aeronautica statunitense Boeing ha affermato che il Sud-Est asiatico offre il maggiore potenziale di crescita per il trasporto aereo globale, prevedendo una domanda di quasi 5.000 nuovi aeromobili nella regione nei prossimi 20 anni. “Si tratta di un mercato in crescita e il Sud-Est asiatico è in realtà leader mondiale in termini di potenziale di crescita regionale”, ha dichiarato Darren Hulst, vicepresidente del marketing commerciale dell’azienda durante un briefing al Singapore Airshow. “Una classe media in crescita e una forte domanda turistica stanno guidando questo aumento dei viaggi aerei sulle rotte nazionali e internazionali della regione” è quanto ha dichiarato Hulst ai giornalisti.