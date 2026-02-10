Brasile, maltempo estremo colpisce l’area metropolitana di Rio de Janeiro | VIDEO

Una nuova ondata di maltempo ha investito l’area metropolitana di Rio de Janeiro con precipitazioni intense e persistenti, causando gravi disagi alla viabilità e innalzando il rischio idrogeologico. Secondo i dati del Centro Operativo della città (COR), nelle ore serali di lunedì si sono registrati accumuli pluviometrici particolarmente elevati: 63,2 mm a Piedade, 62,2 mm nella Barra da Tijuca, 60,2 mm nel Jardim Botânico, 58 mm a Madureira e quasi 50 mm nella zona del Grande Méier. Le precipitazioni, caratterizzate da rovesci di forte intensità e temporali localizzati, sono state favorite dall’elevata umidità e dalla presenza di masse d’aria instabili provenienti dall’area della Baía de Guanabara. Le condizioni hanno portato la città allo stato di allerta 3, segnalando eventi meteorologici con impatto diretto sulla popolazione.

Le previsioni indicano un graduale attenuarsi delle piogge nei prossimi giorni, ma con tempo ancora instabile. Oggi atteso cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate. Tra mercoledì e giovedì sono previste nuove precipitazioni pomeridiane, associate a un quadro atmosferico ancora perturbato.