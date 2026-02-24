Brasile, piogge torrenziali a São Paulo: 19 vittime confermate dalla Defesa Civil

La Defesa Civil dello Stato di São Paulo ha confermato la 19ª vittima legata alle intense piogge che colpiscono la regione dall’inizio dell’Operazione SP Sempre Alerta, avviata il 1º dicembre 2025. L’ultimo decesso riguarda un anziano trovato dopo il crollo di una abitazione a Natividade da Serra, al termine delle ricerche condotte dalle squadre di soccorso. La 18ª vittima, una bambina di 11 mesi, era stata confermata mercoledì scorso a Pirassununga, a seguito di un violento temporale. Finora, le vittime complessive comprendono 13 uomini, 5 donne e la bambina. Gli incidenti legati alle piogge hanno interessato diverse località dello Stato, tra cui São Paulo, Campos do Jordão, Guarulhos, Bauru, Ilhabela e Piracicaba, oltre a Pirassununga e Natividade da Serra.

Per fronteggiare l’emergenza, è stato attivato il Gabinetto di Crisi della Operazione SP Sempre Alerta presso il Centro di Gerenciamento de Emergências (CGE), con monitoraggio in tempo reale degli eventi meteorologici e supporto diretto ai comuni più colpiti.