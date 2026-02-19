Brasile, tempesta improvvisa colpisce Taubaté: vento furioso, pioggia e danni | VIDEO

Una pioggia intensa e improvvisa, accompagnata da forti raffiche di vento, ha provocato diversi danni nel pomeriggio di ieri 18 febbraio nella città di Taubaté, in Brasile. Intorno alle 15:20, la Defesa Civil do Estado de São Paulo ha emesso un’allerta severa per la popolazione dopo il rapido peggioramento delle condizioni meteo. Le forti raffiche di vento hanno causato gravi danni nella scuola municipale Professor Cláudio César Guilherme de Toledo, nel quartiere Jardim Mourisco, mentre nel quartiere Jaraguá è crollato un grande albero. Danni significativi si sono registrati inoltre nella zona di Esplanada Santa Terezinha, dove un edificio della Polícia Militar do Estado de São Paulo è stato colpito dalla tempesta: il tetto è crollato sul cortile, danneggiando alcune vetture.

Secondo la Protezione Civile locale, sono stati registrati circa 20,4 mm di pioggia e sono stati effettuati 15 interventi, in gran parte per alberi caduti in vari quartieri della città. Attivato il Piano Municipale di Contingenza, con squadre operative sul territorio.