Bruxelles: “solo Ungheria e Slovacchia acquistano ufficialmente petrolio russo nell’Ue”

Ungheria e Slovacchia sono gli unici due Stati membri dell’Unione europea che continuano ufficialmente ad acquistare petrolio russo. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, durante un briefing. “Poiché il petrolio è soggetto a sanzioni, sono due gli Stati membri che beneficiano di un’esenzione dalle sanzioni: Ungheria e Slovacchia”, ha spiegato. Itkonen non ha fornito informazioni precise sulle importazioni di gas russo nell’Unione europea. “Come sempre, abbiamo solo i punti di ingresso, non abbiamo informazioni precise su dove vada effettivamente a finire questo gas, una volta raggiunto il punto di ingresso”. La Russia rappresenta attualmente circa il 13% delle importazioni di gas dell’Unione europea, con forniture in notevole crescita a gennaio.