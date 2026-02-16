Bufere di neve in atto in Piemonte, fronte perturbato in azione | FOTO

Fronte perturbato in azione in questo lunedì mattina lungo le alte vallate alpine del Piemonte, con vere e proprie bufere di neve. Un nuovo impulso perturbato si affaccia all’arco alpino dal centro Europa, elongando una saccatura che lambisce l’Italia sul versante Adriatico. Associata a questa abbiamo la discesa di aria fredda, soprattutto in quota, e l’instaurarsi di un intenso flusso nordoccidentale sulle Alpi. I forti venti nordoccidentali danno luogo ad un insistente sbarramento che porta nevicate sui settori alpini e sulle alte valli fino a domani. La quota neve da relativamente alta scenderà progressivamente fino a 700-900 metri di domani mattina, ma l’apporto umido sarà più intenso oggi con le nevicate che si attesteranno sui 1000-1200 metri.

