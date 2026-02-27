Bulgaria, accordo per la più grande batteria dei Balcani

Axpo e Advance Green Energy hanno siglato un accordo finanziario di lungo periodo per sostenere i ricavi della più grande batteria di accumulo energetico in Bulgaria, installata nel Parco Industriale ‘Balkan’ a Lovech. Lo riporta Ice Sofia citando Bta. L’intesa, definita strategica per l’intero mercato regionale, assicura flussi di entrata stabili e contribuisce al buon funzionamento dell’impianto, operativo dal maggio 2025 e tuttora il più grande sistema di storage dei Balcani. La collaborazione garantisce prevedibilità economica in un momento in cui la stabilità della rete e l’integrazione delle fonti rinnovabili diventano fattori critici per il settore energetico.

L’impianto di Advance Green Energy, già funzionante a pieno regime, svolge infatti un ruolo chiave nel bilanciamento del sistema elettrico e nell’assorbimento dell’energia prodotta da fonti solare ed eolica. Con questa operazione, Axpo – primo produttore di Energia in Svizzera e attore globale nel trading e nello sviluppo di progetti rinnovabili – consolida ulteriormente la propria presenza regionale, mettendo a disposizione il know‑how di un gruppo che opera in oltre 30 Paesi con più di 7.500 specialisti. L’accordo rafforza sia la redditività dell’installazione bulgara sia l’evoluzione del mercato locale verso un modello energetico più flessibile e resilientе.