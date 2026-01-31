Buongiorno, Buon Febbraio 2026! Immagini e frasi originali

Buongiorno e Buon febbraio 2026! Con l’archiviazione di gennaio, apriamo le porte a un nuovo mese, il secondo dell’anno, che ci accompagna sempre più vicino alla dolce rinascita della primavera. Febbraio, pur essendo il mese più breve dell’anno, è carico di significato e di potenzialità: ci offre l’occasione perfetta per fermarci un attimo, fare il punto sui traguardi già raggiunti e ricaricare le energie in vista delle sfide e delle opportunità che ci attendono. È un periodo ideale per riflettere su ciò che vogliamo davvero realizzare, per rinnovare le nostre speranze e per tracciare nuovi obiettivi con entusiasmo e determinazione. Anche nei giorni più freddi e corti, possiamo trovare motivazione per crescere, imparare e costruire qualcosa di significativo, passo dopo passo. Che questo mese ci porti ispirazione, coraggio e piccole e grandi soddisfazioni, trasformando ogni momento in un’occasione per avanzare verso i nostri sogni.

Buongiorno e Buon 1 febbraio! Immagini e frasi originali

Per l’occasione, proponiamo in alto una gallery con tante immagini per augurare il Buongiorno e un Buon 1 febbraio 2026 alle persone care. Di seguito tante frasi originali.

Buongiorno e buon 1° febbraio 2026! Che questo nuovo mese porti energia, sorrisi e tante piccole gioie ogni giorno

Felice febbraio! Iniziamo oggi con entusiasmo e cuore aperto, pronti a trasformare ogni sfida in opportunità

Buongiorno! Benvenuto febbraio, il mese che ci avvicina alla primavera e ci regala nuovi inizi e speranze

Buon 1° febbraio! Che ogni giorno di questo mese sia illuminato da positività, serenità e momenti indimenticabili

Felice primo giorno di febbraio 2026! Iniziamo questo mese con pensieri leggeri e obiettivi chiari da perseguire

Buongiorno e buon inizio di febbraio! Che sia un mese ricco di energia, entusiasmo e sogni realizzati

Benvenuto febbraio! Che questo mese breve ma intenso ci regali motivazione e tanta gioia quotidiana

Buongiorno! Apriamo le pagine di febbraio con gratitudine per ciò che abbiamo e curiosità per ciò che ci aspetta

Buon 1° febbraio! Che ogni giorno di questo mese porti sorrisi, amore e piccole grandi soddisfazioni

Felice febbraio 2026! Iniziamo questo mese con cuore leggero e mente pronta a cogliere tutte le opportunità che arriveranno

Perché questo mese si chiama così?

Il nome viene dall’antica Roma, quando il mese di febbraio era l’ultimo dell’anno. Durante questo mese si tenevano i Lupercali, la festa della purificazione, ed è proprio dal latino “februare” (che significa “purificare” o “un rimedio agli errori” in onore del dio etrusco Februus e della Dea romana Febris) che viene il nome del mese più corto dell’anno. Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo l’anno uguale a quello solare. Fino al 46 a.C. nell’antica Roma l’anno iniziava il 1° marzo, due mesi dopo rispetto ad oggi: Settembre era il settimo mese dell’anno, Ottobre l’ottavo, Novembre il nono, Dicembre il decimo. Inizialmente il mese di luglio era chiamato Quintilis (quinto mese) ed agosto Sextilis (sesto mese). La riforma del calendario, promulgata da Giulio Cesare ed introdotta nel 46 a.C. introdusse il nome “luglio” in suo onore, e agosto invece deriva il suo nome da Ottaviano Augusto. A partire dalla riforma giuliana del calendario, febbraio è diventato secondo mese dell’anno, con 28 giorni e 29 giorni negli anni bisestili.

Il calendario in uso oggi nei paesi occidentali è il calendario gregoriano, introdotto nel 1582.

Detti e tradizioni

Tra i proverbi sul mese di febbraio possiamo ricordare “Febbraio febbraietto corto e maledetto“. La tradizione popolare è molto legata alla Candelora, una festa pagana antichissima che a Roma si celebrava tra il 15 e il 18 del mese. Il culmine della festa era la februatio (da cui deriva il nome febbraio), cioè la “purificazione” della città dagli influssi dei demoni: il cristianesimo ha convertito le celebrazioni nella festa della Purificazione della Madonna, spostando la data al 2 febbraio. Uno dei proverbi più famosi in tutta Italia recita: “Candelora, se nevica o se plora dell’inverno siamo fora, ma se c’è sole o solicello siamo solo a mezzo inverno“.

Altri proverbi recitano: “A San Valentino la primavera sta vicino (14 febbraio)”, “la pioggia di febbraio riempie il granaio“, “a San Biagio gela la goccia sotto il naso“.

La Candelora

Dopo i Giorni della Merla il pensiero corre subito alla Candelora, un giorno simbolico, in quanto si trova a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera: è consuetudine in tale periodo pronosticare il meteo delle settimane successive. La festa della Presentazione di Gesù al Tempio cade il 2 febbraio, a 40 giorni di distanza dal Natale e, oltre che come Presentazione del Signore, è nota anche come la Purificazione di Maria, oltre che, nella tradizione popolare, come la “Candelora“, ricorrenza che prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. Celebrata già dall’imperatore Giustiniano, fu adottata a Roma fin dal Settimo secolo, con una processione penitenziale istituita da papa Sergio I (687-701).

Intorno alla data del 2 febbraio, come anche per molte altre, la nostra tradizione storica e popolare ci ha tramandato una serie di detti e proverbi tra cui il più noto è “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora“, un antico proverbio popolare riferito al rituale della Candelora, introdotto dal patriarca di Roma Gelasio intorno all’anno 474 d.C., in sostituzione della cerimonia pagana dei Lupercali, dalla quale ha assunto qualche ispirazione procedurale. Il proverbio è legato anche al clima e allo scorrere delle stagioni.

Nella ruota dell’anno, la Candelora è una sorta di porta tra l’inverno, oramai al suo declino, e l’imminente primavera. È il periodo adatto ai riti propiziatori per attirare fecondità e fertilità, riti che saranno determinanti per l’annata agricola che sta per cominciare. Questo passaggio contrassegna simbolicamente il transito dal “periodo oscuro” del calendario indoeuropeo contrassegnato dal freddo, dal buio e dalla morte dell’inverno verso il rinnovamento del cosmo che magnificamente si esprime con la primavera.

Le origini della Candelora vanno ricercate nelle antiche celebrazioni italiche, legate soprattutto alle divinità romane: nella Roma antica il mese di febbraio era un momento contrassegnato dal caos, dal rimescolamento tra vecchio e nuovo e non a caso è ancora oggi legato al Carnevale, la festa celebrativa della confusione e del ribaltamento delle regole.