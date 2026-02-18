Buongiorno, Buon Mercoledì delle Ceneri 2026! Immagini, frasi e significato

Buongiorno e buon Mercoledì delle Ceneri 2026! Con questa giornata, conosciuta anche semplicemente come le Ceneri, ha inizio la Quaresima, un tempo dedicato alla preghiera, al digiuno e alla carità, in preparazione alla Pasqua cristiana. La Quaresima rappresenta un periodo dell’anno liturgico che dura 40 giorni e si conclude il Giovedì Santo, allo scoccare della mezzanotte, quando si entra nel Triduo Pasquale. Si tratta di una tradizione molto antica, le cui origini risalgono ai riti ebraici. La prima attestazione ufficiale si trova nel quinto canone del Concilio di Nicea del 325 d.C., nel quale si raccomandava ai fedeli cristiani di vivere 40 giorni di digiuno e penitenza come segno di partecipazione spirituale alle sofferenze di Cristo.

Buongiorno, Buon Mercoledì delle Ceneri 2026! Immagini e frasi

Per l’occasione proponiamo una serie di immagini nuove (in alto nella gallery) e tante frasi (di seguito) da inviare oggi per augurare Buongiorno e Buon Mercoledì delle Ceneri 2026!

Buongiorno e buon Mercoledì delle Ceneri 2026: che questo giorno segni un cammino di pace, riflessione e speranza

Un sereno buongiorno e buon Mercoledì delle Ceneri 2026: che la Quaresima porti luce e rinnovamento nel cuore

Buongiorno! Che questo Mercoledì delle Ceneri 2026 sia l’inizio di un tempo di fede, amore e condivisione

Il significato

Il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della Quaresima, un periodo di quaranta giorni dedicato alla preparazione spirituale alla Pasqua. In questo tempo, i cristiani si impegnano nella preghiera, nella penitenza e nell’astinenza, come la rinuncia alla carne il venerdì, con l’obiettivo di purificarsi interiormente in attesa della Resurrezione di Cristo. Il nome della ricorrenza deriva dal rito delle ceneri, durante il quale viene posto un pizzico di cenere sulla fronte o sul capo dei fedeli. Questo gesto rappresenta la fragilità e la mortalità dell’uomo, ma anche il desiderio di conversione e pentimento dai propri peccati, richiamando la frase biblica rivolta ad Adamo: “Polvere sei e polvere ritornerai“. Secondo la tradizione, le ceneri utilizzate provengono dai rami d’ulivo benedetti durante la Domenica delle Palme dell’anno precedente. Il Mercoledì delle Ceneri è così profondamente radicato nella cultura italiana che l’espressione “cospargersi il capo di cenere“, simbolo di pentimento, è ormai entrata nel linguaggio comune.