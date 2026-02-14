Buongiorno, Auguri di Buon San Valentino 2026! IMMAGINI nuove e FRASI originali

Buongiorno e Buon San Valentino 2026! Oggi celebriamo una ricorrenza speciale, dedicata all’amore, alla passione e al legame che ci unisce alle persone più care. È l’occasione ideale per condividere emozioni sincere, donare un sorriso e rendere questa giornata ancora più speciale con piccoli gesti pieni di significato e parole che vengono dal cuore. Che sia con un pensiero affettuoso, un dono simbolico o un semplice abbraccio, ciò che conta davvero è festeggiare l’amore in ogni sua forma.

Buongiorno e Buon San Valentino 2026! Immagini e frasi

Per l’occasione, proponiamo tante immagini nuove (gallery in alto) e tante frasi originali e speciali (di seguito) per dare il Buongiorno e fare auguri originali di Buon San Valentino 2026!

Per il partner / persona amata

Buongiorno amore mio, che questo San Valentino sia dolce e speciale proprio come te.

Svegliarsi sapendo che ci sei tu rende ogni giorno meraviglioso. Buon San Valentino!

Il mio primo pensiero appena apro gli occhi sei sempre tu. Buongiorno e buon San Valentino!

Anche oggi il mio cuore batte un po’ più forte grazie a te. Buongiorno amore.

Non esiste regalo più bello di averti nella mia vita. Buongiorno e felice San Valentino!

Per marito / moglie

Buongiorno alla persona che rende la mia vita completa. Buon San Valentino, amore mio.

Ogni giorno insieme a te è il mio giorno preferito. Buongiorno e buon San Valentino!

Grazie per essere il mio rifugio, la mia forza e il mio sorriso quotidiano. Buongiorno amore.

Il nostro amore è la mia più bella certezza. Felice San Valentino e buongiorno!

Con te accanto ogni mattina ha un sapore speciale. Buon San Valentino!

Per una persona che ti piace

Buongiorno! Spero che questo San Valentino ti regali tanti sorrisi… magari anche pensando a me 😉

Oggi è la giornata dell’amore e non potevo non augurarti un dolce buongiorno.

Spero che la tua giornata inizi con serenità e finisca con un sorriso. Buon San Valentino!

Un pensiero speciale per dirti buongiorno… e per ricordarti che qualcuno ti pensa.

Che questo San Valentino porti qualcosa di bello… magari tra noi.

Per gli amici

Buongiorno! Che questo San Valentino sia pieno di affetto, risate e momenti felici.

L’amore è anche amicizia vera… grazie per esserci sempre. Buon San Valentino!

Ti auguro una giornata piena di cose belle e di sorrisi sinceri. Buongiorno!

Per la famiglia