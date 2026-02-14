Buongiorno, Auguri di Buon San Valentino 2026! IMMAGINI nuove e FRASI originali

Buongiorno e Buon San Valentino 2026! Oggi celebriamo una ricorrenza speciale, dedicata all’amore, alla passione e al legame che ci unisce alle persone più care. È l’occasione ideale per condividere emozioni sincere, donare un sorriso e rendere questa giornata ancora più speciale con piccoli gesti pieni di significato e parole che vengono dal cuore. Che sia con un pensiero affettuoso, un dono simbolico o un semplice abbraccio, ciò che conta davvero è festeggiare l’amore in ogni sua forma.
Buongiorno e Buon San Valentino 2026! Immagini e frasi
Per l’occasione, proponiamo tante immagini nuove (gallery in alto) e tante frasi originali e speciali (di seguito) per dare il Buongiorno e fare auguri originali di Buon San Valentino 2026!
Per il partner / persona amata
- Buongiorno amore mio, che questo San Valentino sia dolce e speciale proprio come te.
- Svegliarsi sapendo che ci sei tu rende ogni giorno meraviglioso. Buon San Valentino!
- Il mio primo pensiero appena apro gli occhi sei sempre tu. Buongiorno e buon San Valentino!
- Anche oggi il mio cuore batte un po’ più forte grazie a te. Buongiorno amore.
- Non esiste regalo più bello di averti nella mia vita. Buongiorno e felice San Valentino!
Per marito / moglie
- Buongiorno alla persona che rende la mia vita completa. Buon San Valentino, amore mio.
- Ogni giorno insieme a te è il mio giorno preferito. Buongiorno e buon San Valentino!
- Grazie per essere il mio rifugio, la mia forza e il mio sorriso quotidiano. Buongiorno amore.
- Il nostro amore è la mia più bella certezza. Felice San Valentino e buongiorno!
- Con te accanto ogni mattina ha un sapore speciale. Buon San Valentino!
Per una persona che ti piace
- Buongiorno! Spero che questo San Valentino ti regali tanti sorrisi… magari anche pensando a me 😉
- Oggi è la giornata dell’amore e non potevo non augurarti un dolce buongiorno.
- Spero che la tua giornata inizi con serenità e finisca con un sorriso. Buon San Valentino!
- Un pensiero speciale per dirti buongiorno… e per ricordarti che qualcuno ti pensa.
- Che questo San Valentino porti qualcosa di bello… magari tra noi.
Per gli amici
- Buongiorno! Che questo San Valentino sia pieno di affetto, risate e momenti felici.
- L’amore è anche amicizia vera… grazie per esserci sempre. Buon San Valentino!
- Ti auguro una giornata piena di cose belle e di sorrisi sinceri. Buongiorno!
Per la famiglia
- Buongiorno! L’amore più sincero è quello della famiglia. Buon San Valentino!
- Che questa giornata porti serenità e affetto nelle nostre case. Buongiorno e buon San Valentino!