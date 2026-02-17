Calabria, maltempo nel Vibonese: convocato d’urgenza il tavolo in Prefettura

Convocazione d’urgenza in Prefettura a Vibo Valentia del tavolo per il coordinamento dei soccorsi a seguito del maltempo che ha investito il Vibonese, per fare la conta dei danni e per verificare la tenuta di fiumi, torrenti e versanti collinari. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade provinciali da alberi abbattuti dal vento (a Tropea, Ricadi e San Nicola da Crissa) e detriti lungo gli argini delle carreggiate a causa di diversi smottamenti. A preoccupare è in particolare una grossa frana che minaccia il paese di Polia, mentre smottamenti del terreno si registrano nella frazione Triparni di Vibo Valentia, a Filogaso e Sorianello. Danni a causa delle mareggiate si registrano poi a Pizzo Calabro, Tropea, Ricadi, Briatico, Joppolo e Nicotera.

