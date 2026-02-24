Calabria, rischio caduta massi: lavori in corso sulla SS18 “Tirrena inferiore” | VIDEO

Avanzano a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza della SS 18 “Tirrena Inferiore“, nel territorio di Bagnara Calabra (RC), dal rischio di caduta massi innescatosi a seguito degli eventi meteorici avversi di carattere alluvionale che hanno interessato il territorio nelle ultime settimane lungo il versante che fiancheggia la statale.

Nonostante le persistenti piogge dei giorni scorsi abbiano inevitabilmente prodotto qualche impedimento, le attività procedono con continuità e il programma dei lavori è attualmente in esecuzione senza criticità tecniche o finanziarie.

Anas è pertanto impegnata a tutti i livelli per consentire la riapertura al traffico della statale, eventualmente anche inizialmente a senso unico alternato, nel più breve tempo possibile.

