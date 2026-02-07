Calabria: rocciatori in azione sulla frana di Bagnara nel Reggino | VIDEO

Rocciatori anche oggi in azione sulla frana di Bagnara (RC). Le attività proseguiranno senza interruzioni, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo. I rocciatori, operai specializzati della ditta incaricata da Anas operano calati lungo il costone roccioso mediante funi tecniche di sicurezza. Una volta raggiunte le aree instabili, eseguono il disgaggio controllato dei massi pericolanti, rimuovendo manualmente o con attrezzature specifiche i blocchi rocciosi non più ancorati in modo stabile alla parete. L’attività consente di eliminare il rischio immediato di caduta massi sulla sede stradale sottostante. Le operazioni si svolgono in modo graduale e controllato, con costante monitoraggio delle condizioni del versante e nel rispetto di rigorose procedure di sicurezza. Il disgaggio rappresenta una fase preliminare fondamentale per la successiva esecuzione degli interventi di consolidamento del costone e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.