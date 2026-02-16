Calabria, Rocella Jonica riflette sui rischi naturali: focus sul ciclone Harry. Presente il direttore di MeteoWeb

Un confronto autorevole e attuale sui rischi naturali e sulla corretta pianificazione del territorio. È questo il tema dell’incontro in programma il 20 febbraio alle ore 16:00 presso l’Ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica, promosso dal Comune. Al centro del dibattito, il caso del ciclone Harry, evento che ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità delle aree costiere e sulla necessità di una gestione più attenta e strutturata del territorio. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Vittorio Zito, che introdurrà i temi della prevenzione e della pianificazione urbana. A moderare l’incontro sarà il giornalista Santo Strati, direttore di Calabria.Live.

Il primo approfondimento tecnico sarà affidato a Peppe Caridi, direttore di MeteoWeb e StrettoWeb, che analizzerà nel dettaglio il ciclone Harry, illustrandone dinamiche, impatti e criticità emerse durante l’evento. Seguirà l’intervento del professor Alberto Prestininzi, già ordinario di Rischi Geologici all’Università “La Sapienza” di Roma e docente di Analisi del Rischio alla Facoltà di Ingegneria dell’Università eCampus, che ripercorrerà l’evoluzione della gestione del rischio idrogeologico, dalla Commissione De Marchi fino alle più recenti strategie.

A chiudere la sessione degli interventi sarà il professor Felice Arena, ordinario di Costruzioni Marittime all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che si concentrerà sulle sfide legate a cicloni e mareggiate estreme, proponendo strategie innovative per la tutela e la gestione sostenibile delle aree costiere. L’incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico e la chiusura dei lavori. Un’occasione di approfondimento e confronto che mira a rafforzare la consapevolezza collettiva e a promuovere una cultura della prevenzione, fondamentale per affrontare le nuove sfide che interessano il territorio calabrese.