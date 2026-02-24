Calabria, Sbarra: “in corso l’istruttoria della Protezione Civile sul maltempo di 7 giorni fa”

“È in corso l’istruttoria della Protezione Civile nazionale e regionale che è la condizione per riconoscere anche lì lo stato di emergenza“. A margine della presentazione del “Treno del Ricordo” a Reggio Calabria, lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Sbarra, in merito agli aiuti attesi nelle zone della Calabria tirrenica e ionica colpite dal maltempo la settimana scorsa. “Al primo decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nelle ore proprio successive alla ondata di maltempo, alle mareggiate del ciclone Harry – ha aggiunto Sbarra – è seguito un secondo decreto già approvato che stanzia 1 miliardo e 100 milioni di euro per operare i primi ristori ed avviare le fasi di ricostruzione”.