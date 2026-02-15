Calcio, campo impraticabile dopo le forti piogge: rinviata Enna-Athletic Palermo

La partita tra Enna e Athletic Club Palermo, valida per la 24esima giornata del girone I di Serie D, è stata rinviata. A renderlo noto è la stessa società di casa attraverso un post sui social. La decisione è arrivata per via del “campo impraticabile” dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Le due squadre non sono nemmeno scese in campo per il riscaldamento: i due capitani, insieme al direttore di gara, hanno effettuato il sopralluogo constatando l’impossibilità di disputare l’incontro. Ampie le zone allagate che avrebbero messo a rischio l’incolumità dei calciatori. “Si attende la decisione della LND sulla data del recupero“, rende noto la società.