Calo storico delle scorte di gas naturale negli USA: l’impatto della tempesta invernale Fern

Le scorte operative di gas naturale nei 48 stati contigui degli Stati Uniti sono diminuite di 360 miliardi di piedi cubi (Bcf) durante la settimana conclusasi il 30 gennaio 2026, a causa della tempesta invernale Fern. Si tratta del più grande prelievo netto settimanale mai registrato nella storia del Weekly Natural Gas Storage Report della U.S. Energy Information Administration (EIA). Il volume prelevato è stato superiore dell’89% (170 miliardi di piedi cubi) rispetto alla media quinquennale della stessa settimana. Questo netto calo è dovuto all’aumento della domanda di riscaldamento e alle interruzioni nella produzione di gas naturale causate dalle avverse condizioni meteorologiche. Di conseguenza, le riserve operative ora sono inferiori dell’1,1% rispetto alla media quinquennale per questo periodo dell’anno.

Secondo l’EIA, diversi fattori spiegano questo ritiro straordinario. Il primo è la tempesta invernale Fern: secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), una potente tempesta invernale ha portato temperature estreme, forti nevicate e ghiaccio in un’ampia fascia dei 48 stati contigui, dal New Mexico al New England. Un secondo fattore è l’aumento della domanda di riscaldamento. Il freddo estremo ha fatto aumentare il consumo di gas naturale per il riscaldamento, incrementandone l’utilizzo nei settori residenziale e commerciale, nonché la domanda di produzione di elettricità. Secondo i dati di Bloomberg LP, tra il 23 e il 26 gennaio i consumi residenziali e commerciali sono aumentati in media del 29%, equivalenti a 13,9 miliardi di piedi cubi al giorno, rispetto alla media quinquennale di quei giorni. Infine, l’offerta di gas naturale è diminuita.

Le temperature gelide hanno portato a un calo della produzione a causa del congelamento delle attrezzature e delle chiusure temporanee dei pozzi. Sulla costa del Golfo degli Stati Uniti, le temperature medie sono scese sotto lo zero il 25 gennaio, contribuendo al maggior numero di interruzioni della produzione registrate quella settimana.