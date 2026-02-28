Campionati italiani della Geografia: 2.600 studenti in gara da tutta Italia e dall’estero

Circa 2.600 studenti, di 139 scuole, di 69 province, 19 regioni, più una scuola italiana all’estero (Atene) hanno partecipato alla nona edizione dei Campionati della geografia 2026, dedicati alla scuola secondaria di primo e secondo grado ed aperti anche, con un’apposita sessione Open, a tutti e che si sono conclusi oggi. Gli studenti si sono collegati a Sos Geografia per rispondere a 300 quesiti, suddivisi in 12 blocchi tematici, inerenti gli strumenti della geografia, la geografia fisica e umana, la difesa dell’ambiente, le carte mute, i diritti umani, la geopolitica, la mobilità sostenibile, la storia delle esplorazioni e le bandiere, si spiega in una nota. La manifestazione è stata promossa da Sos Geografia, Aiig e ‘Zaccagna, ieri e oggi’, con il patrocinio di Regione Toscana, Vincitori dei giochi individuali sono stati, rispettivamente, per il primo grado (Premio ‘Ubaldo Formentini’) lo studente Gabriele Iossa dell’Ic ‘Siani Alighieri’ di Marigliano (Napoli), per il secondo grado (Premio ‘Berardo Cori’), lo studente Carlo La Torre dell’Itet ‘B. Pascal’ di Foggia.

Al secondo e terzo posto si sono piazzati, rispettivamente, per il primo grado Clarissa Fatima Pavia dell’Ic ‘Foscolo’ di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) e Amanda Calantropio dell’Ic ‘Bosso’ di Torino mentre, per il secondo grado, Angelo Croce e Francesco Giampaolo entrambi dell’Itet ‘B. Pascal’ di Foggia. Nella classifica a squadre hanno primeggiato, per il primo grado (Premio ‘Antonio Scarpone’), l’Ic Camigliano di Capannori (Lucca) seguiti dall’Ic ‘Foscolo’ di Bagnara Calabra e dall’Ic Perugia 7, mentre per il secondo grado (Premio ‘Paola Copello’) l’Itet “B. Pascal” di Foggia, seguito dall’Isis della Bassa Friulana di Palmanova (Udine) e dall’Iis ‘Panzini’ di Senigallia (Ancona). Il Premio ‘Liliana Barattini’ per il miglior video se lo è aggiudicato l’Ic ‘Porcu Satta’ di Quartu Sant’Elena (Cagliari).

I campionati Open (Premio ‘Adolfo Masetti’), a cui erano iscritte una cinquantina di persone, sono stati vinti da Cesare Targher di Folgaria (Trentino). Il Premo ‘Mobilità sostenibile Trofeo Gigi Riccardi’ è stato assegnato, rispettivamente, per la secondaria di primo grado, ad Andrea Pavia dell’Ic ‘Foscolo’ di Bagnara Calabra e, per la secondaria di secondo grado, a Carlo La Torre dell’Itet ‘Blaise Pascal’ di Foggia. La consegna dei premi il 7 marzo presso l’Aula Magna dell’Iis ‘Zaccagna – Galilei’ di Carrara.