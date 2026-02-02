Caos nei trasporti: scioperi di treni, aerei, navi e bus a febbraio

Febbraio mese ‘nero’ per i trasporti, con una nuova ondata di scioperi che coinvolge i lavoratori del settore, da bus e metro passando per treni e aerei fino ai marittimi. A livello nazionale i tre giorni più a rischio caos e disagi sono il 6 per il comparto portuale, il 16 per chi viaggia in aereo e il 28 febbraio per i treni. I primi a incrociare le braccia oggi per 24 ore sono i dipendenti di Trenord che aderiscono alla protesta proclamata dal sindacato Orsa. I treni dovrebbero comunque circolare nelle fasce orarie garantite, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. “Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale”, si legge sul sito di Trenord, “saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54 (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Scioperi regionali: Lazio e Rimini

Nel Lazio, invece, è previsto uno sciopero di quattro ore – indetto da diversi sindacati di settore – per i lavoratori degli appalti ferroviari di Elior Divisione Itinere/Polaris, mentre a Rimini le otto ore di stop (dalle 9 alle 17) del personale dell’Officina Manutenzione Ciclica di Trenitalia potrebbe creare disagi per la probabile riduzione dei convogli.

Sciopero portuale nazionale del 6 febbraio

Venerdì prossimo, 6 febbraio, per tutta la giornata si fermano i portuali per lo sciopero nazionale del settore marittimo indetto dall’Usb Lavoro privato; la protesta coinvolge i lavoratori delle imprese portuali e delle Autorita’ di Sistema Portuale.

Nella stessa giornata a Bari si ferma per 4 ore il servizio di trasporto pubblico per lo sciopero indetto dalla Uilt-Uil; il personale dell’Amtab incrocia le braccia dalle 8,30 alle 12,30. Disagi anche a Teramo, dove l’azienda pubblica di trasporto abruzzese Tua (Società Unica Abruzzese di Trasporto) si ferma 24 ore a livello provinciale; l’agitazione è proclamata unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal e tiene conto delle consuete fasce di garanzia previste per tutelare i pendolari.

Sciopero Autostrade per l’Italia

Il 6 febbraio si ferma che il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione II Tronco di Milano, per un’agitazione territoriale di 8 ore per ciascun turno di lavoro indetta dalla Uilt-Uil. Lunedì 16 è il turno del comparto aereo, con i lavoratori di Ita Airways e gli assistenti di volo di Vueling che si fermano per 24 ore.

Nella stessa giornata negli scali milanesi di Linate e Malpensa per l’intera giornata è previsto lo sciopero, indetto da Ost Cub Trasporti, del personale di terra di Airport Handling (che si occupa di servizi essenziali a terra come check-in, assistenza passeggeri, imbarco e riconsegna bagagli) e Alha. Restano comunque tutelate le fasce di garanzia 7-10 e 18-21 e i voli internazionali in arrivo, così come i collegamenti con le isole già autorizzati dall’Enac.

Sciopero treni a fine mese: stop nazionale Fs

A fine mese i maggiori disagi sono per chi prende il treno. Ferrovie dello Stato ferma a partire dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20,59 di sabato 28 per uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo, con possibili disagi su regionali, Frecce e Intercity. Nella giornata di sabato le fasce di garanzia potrebbero subire variazioni o non essere garantite.

Altri scioperi riguardano l’11 febbraio il Comune di Como, i cui dipendenti incrociano le braccia per 24 ore. Due giorni dopo, il 13, possibili disagi per il trasporto pubblico locale a Bolzano e a Termoli per le 24 ore, mentre il 24 a rischio i mezzi urbani di Udine dalle 15 alle 24.