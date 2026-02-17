Capodanno Cinese 2026, oggi inizia l’Anno del Cavallo di Fuoco

Oggi, 17 febbraio 2026, il mondo si tinge di rosso. Mentre i cieli di Pechino, Hong Kong e delle principali Chinatown globali esplodono in un tripudio di lanterne e fuochi d’artificio, entriamo ufficialmente nel Capodanno Lunare. Non è un anno come gli altri: dopo il riflessivo anno del Serpente di Legno, diamo il benvenuto all’energia travolgente del Cavallo di Fuoco. Nello zodiaco cinese, questo segno torna solo ogni 60 anni (l’ultima volta fu nel 1966) ed è considerato uno dei momenti di svolta più radicali del secolo.

La rarità del Cavallo di Fuoco: un mix esplosivo

Il sistema astrologico cinese combina 12 animali con 5 elementi. Quando il Cavallo (simbolo di libertà, velocità e indipendenza) incontra il Fuoco (l’elemento della passione, della distruzione e della rinascita), il risultato è un periodo caratterizzato da un dinamismo senza precedenti.

Secondo la tradizione, gli anni del Cavallo di Fuoco sono epoche di grandi cambiamenti sociali e innovazioni fulminee. È l’anno in cui i progetti “congelati” finalmente decollano, ma è anche un tempo che richiede prudenza: la velocità, se non gestita, può portare a decisioni impulsive.

Il calcolo della data

A differenza del nostro Capodanno gregoriano, che resta ancorato al 1° gennaio, la data del Capodanno Cinese è una danza precisa tra il Sole e la Luna. Si basa infatti su un calendario lunisolare, il che la rende una festa “mobile” per i nostri standard occidentali. Per calcolarla, bisogna guardare al cielo: il Capodanno cade sempre in coincidenza della seconda Luna Nuova dopo il Solstizio d’Inverno. Questo evento astronomico si verifica solitamente in una finestra temporale di circa 30 giorni, compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. È proprio questo legame profondo con i cicli della natura a decretare l’inizio della primavera secondo la tradizione orientale, segnando il momento esatto in cui l’energia della terra ricomincia a risvegliarsi dopo il gelo invernale.

Il fascino delle tradizioni: Hongbao e prelibatezze

Mentre miliardi di persone si riuniscono per il “Pranzo di Ricongiungimento”, le tradizioni millenarie restano il cuore pulsante della festa.

Le buste rosse (Hongbao) – Non solo un regalo economico per i più giovani, ma un simbolo di buona sorte per scacciare gli spiriti maligni; I Ravioli della fortuna – La loro forma ricorda gli antichi lingotti d’oro; mangiarli oggi è un auspicio di prosperità finanziaria per tutto il 2026; Pulizie di primavera – Prima di oggi, ogni casa è stata pulita a fondo per “spazzare via” la sfortuna dell’anno passato e far spazio alla nuova energia.

Un anno per “saltare l’ostacolo”

In sintesi, l’Anno del Cavallo di Fuoco sfida a essere audaci. Se il 2025 è stato l’anno della strategia, il 2026 è quello della manifestazione. È il momento di montare in sella, assecondare il ritmo del cambiamento e lasciarsi guidare dal calore di un elemento che, se ben canalizzato, può illuminare il cammino verso grandi successi.