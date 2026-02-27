Chikungunya e Dengue, Bassetti: “rischio elevato in località turistiche molto gettonate dagli italiani”

“Purtroppo c’è un rischio elevato di Chikungunya e non solo, anche di Dengue, in località turistiche molto gettonate dagli italiani come Maldive, Seychelles e Mauritius. Territori colpiti da arbovirosi. Serve quindi grande attenzione. A Genova abbiamo avuto 4 casi di Dengue nel 2026 che provenivano dalle Maldive. Chi viaggia in queste aree deve proteggersi con repellenti, altrimenti si torna con un ‘regalino’ e non è una passeggiata, soprattutto se è Dengue”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti interviene sull’alert dell’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattia, sui casi di Chikungunya fra i viaggiatori di ritorno dalle Seychelles: oltre 70 in 10 Paesi europei da novembre 2025.