Ciclone Fytia devasta il Madagascar: un morto, un disperso e migliaia di sfollati

Un ciclone tropicale che ha attraversato l’isola del Madagascar, nell’Oceano Indiano, nel fine settimana ha causato un morto, una persona dispersa e ha costretto oltre 8.000 persone a evacuare le proprie case. Lo hanno reso noto oggi le autorità. Il ciclone Fytia, con raffiche fino a 210 chilometri orari, ha colpito il Madagascar nordoccidentale ieri mattina, indebolendosi in tempesta tropicale mentre attraversava l’isola per poi abbandonarla questa mattina, secondo l’agenzia meteorologica nazionale.

Il decesso si è verificato quando il ciclone ha causato il crollo di una casa nella capitale Antananarivo, ha dichiarato l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri Bngrc. La persona dispersa è invece stata trascinata via dalle acque del fiume in piena vicino alla città di Majunga.