Ciclone Gezani: sale a 59 morti il bilancio delle vittime in Madagascar

Il numero delle vittime del ciclone che ha colpito il Madagascar è salito ad almeno 59. Inoltre, almeno 15 persone risultano ancora disperse dopo il passaggio del ciclone Gezani, che sei giorni fa ha investito Toamasina, la seconda città più popolosa del Paese. Con raffiche di vento che hanno raggiunto i 250 km/h, il ciclone ha provocato gravi devastazioni nella regione nordorientale dell’isola. Già all’inizio di febbraio il Madagascar era stato colpito, nella zona nordoccidentale, dal ciclone tropicale Fytia, che aveva causato almeno sette morti e più di 20mila sfollati.

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso oggi dall’Ufficio Nazionale per la Gestione dei Rischi e dei Disastri, la maggior parte delle vittime del ciclone Gezani si concentra nella città di Toamasina, che conta circa 400mila abitanti. In precedenza, il bilancio delle vittime era stato stimato in 43 morti.