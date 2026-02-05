Ciclone Harry, al via i lavori di ripristino del porto di Lampedusa

Gli interventi mirano a ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività delle infrastrutture portuali

mareggiata01

Al via oggi lavori di ripristino al porto di Lampedusa, colpito dalle violente mareggiate causate dal Ciclone Harry che ha travolto la Sicilia a gennaio. I sopralluoghi tecnici effettuati hanno accertato danni significativi alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana e al molo Favaloro. Gli interventi, affidati dalla Regione Siciliana tramite gli uffici del Genio civile di Agrigento in somma urgenza, mirano a ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività delle infrastrutture portuali, essenziali per i collegamenti con l’isola.

Leggi altri articoli di NEWS