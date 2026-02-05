Ciclone Harry, al via i lavori di ripristino del porto di Lampedusa

Al via oggi lavori di ripristino al porto di Lampedusa, colpito dalle violente mareggiate causate dal Ciclone Harry che ha travolto la Sicilia a gennaio. I sopralluoghi tecnici effettuati hanno accertato danni significativi alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana e al molo Favaloro. Gli interventi, affidati dalla Regione Siciliana tramite gli uffici del Genio civile di Agrigento in somma urgenza, mirano a ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività delle infrastrutture portuali, essenziali per i collegamenti con l’isola.