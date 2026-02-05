Ciclone Harry, case a rischio crollo a San Filippo del Mela: evacuazioni nel Messinese

Evacuazione a scopo precauzionale per alcune abitazioni a San Filippo del Mela, nel Messinese. Il sindaco, Gianni Pino, ha firmato un’ordinanza con cui dispone lo sgombero delle case che si trovano tra i civici 32 e 86 in via Europa, nel centro storico cittadino. Una motivazione dettata dal rischio crollo a cui sono soggette dopo la forte ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry a fine gennaio. “C’è preoccupazione ma non allarme – dice il primo cittadino -. Diversamente da quello che sta accadendo in altre parti della Sicilia, non siamo in presenza di provvedimenti adottati in conseguenza di una frana già in corso, ma in via precauzionale, al fine di evitare il rischio di possibili aggravamenti”.

Si tratta, infatti, di “un fenomeno che, seppur parecchio datato, è stato affrontato per tempo dall’amministrazione comunale”, spiega il sindaco, sottolineando che dopo una segnalazione dei residenti risalente a circa un anno e mezzo fa, il Comune “ha effettuato i dovuti sopralluoghi e affidato un incarico tecnico per accertare le cause e individuare le possibili soluzioni”. “Il lavoro dei tecnici si è concluso a fine 2025 – dice il sindaco Pino – e oggi esiste già un progetto sostanzialmente esecutivo, che affronta la problematica e indica gli interventi da porre in essere”.

L’estate scorsa, inoltre, è stato effettuato “un ulteriore sopralluogo con l’ausilio di un altro geologo, a cui ha fatto seguito un incontro con la Protezione Civile, per concordare le attività di monitoraggio dell’area, volte a chiarire le cause e i possibili effetti”.

Il ciclone Harry ha accelerato i tempi

“L’importante evento meteorologico e i fatti avvenuti in altre località siciliane – dice adesso il sindaco – hanno affrettato la necessità di controlli e interventi e accresciuto la preoccupazione dei residenti“. Dopo un’ispezione dei Vigili del Fuoco è stata così disposta l’interdizione di alcune abitazioni della zona.

“Chiaramente la prima urgente necessità è stata quella di trovare alloggio alle cinque famiglie residenti – dice il primo cittadino -. Allo stesso tempo si sta affrontando la problematica dal punto di vista tecnico, per capire quali possano essere le soluzioni immediate per la messa in sicurezza dell’area. Quanto avvenuto è stato oggetto di relazione alla Protezione Civile provinciale, ma stiamo cercando di avviare un’interlocuzione con i vertici della Protezione civile regionale e con il Governo regionale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.