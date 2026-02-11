Ciclone Harry, Costarella: “in Calabria caduta la pioggia di 6 mesi in 48 ore”

Durante il maltempo dovuto al ciclone Harry, “in Calabria abbiamo registrato punte di 584 millimetri di pioggia in 48 ore, un quantitativo paragonabile a 6-7 mesi di pioggia continua”. Lo ha dichiarato il direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, Domenico Costarella, in audizione presso la Commissione Ambiente sul maltempo. “In alcune zone della Sila cosentina e crotonese – ha proseguito – sono stati raggiunti 80 centimetri di neve in meno di 24 ore. I principali danni sono stati registrati alle infrastrutture costiere, in particolare ai lungomari della costa ionica, con la compromissione di numerosi sottoservizi come le fognature, l’illuminazione pubblica, la viabilità primaria costiera. Abbiamo riscontrato, anche, lesioni e insabbiamenti nei principali porti della zona ionica. Particolari disagi e danni poi alla viabilità, sia primaria sia secondaria, interna, con numerosi alberi caduti e interventi per rimuovere gli ostacoli”.

“Un altro effetto del ciclone – ha sottolineato Costarella – sono gli smottamenti. Il terreno, saturo di acqua, anche a causa delle precipitazioni dei giorni successivi, ha provocato fenomeni franosi che continuano a causare disagi”.

“In corso iter per contributo alle prime 40 aziende”

“La Regione Calabria ha chiesto al governo di dichiarare lo stato d’emergenza, a seguito quale è stata attivata una piattaforma informatica in cui caricare le schede per il ristoro dei danni, che riguardano sia le somme urgenze sia le urgenze sia gli interventi di riduzione del rischio residuo. Interventi che vanno visti in un’azione integrata e unitaria rispetto alla risposta dell’evento. È impensabile ricostruire nei posti in cui si sono verificati gli eventi, la ricostruzione deve essere realizzata con operazioni di mitigazione del rischio efficaci”, ha continuato Costarella. “Abbiamo già avviato l’istruttoria di alcune pratiche caricate nel portale – ha aggiunto – e abbiamo richiesto alle prime 40 aziende che hanno presentato domanda l’integrazione documentale volta a concludere l’istruttoria e a riconoscere il contributo”.