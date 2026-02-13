Ciclone Harry e Niscemi, la Consulta degli Ingegneri propone una task force tecnica a supporto della Regione

La Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ha proposto al presidente Renato Schifani di supportare la Struttura commissariale della Regione Siciliana che sta lavorando nell’Isola a seguito del Ciclone Harry e della frana di Niscemi, per garantire un immediato contributo tecnico-professionale alle attività e alle iniziative poste in essere, con alta competenza. “L’urgenza imposta dai gravi eventi che hanno interessato la Sicilia ci pone di fronte l’attuale vulnerabilità del territorio con gravi danni lungo le coste e la devastante frana a Niscemi – spiega Fabio Corvo, presidente della Consulta Regionale – Proponiamo di valutare la possibilità di mutuare l’esperienza della Long List di ingegneri prevista dal Protocollo di intesa siglato con l’assessorato alle Attività Produttive, al fine di dotare la Struttura commissariale di un elenco di esperti qualificati per l’attuazione di azioni coordinate, tempestive e fondate sul solido supporto tecnico. Intendiamo attivare le migliori risorse disponibili degli Ordini provinciali competenti per un confronto strutturato e contribuire efficacemente, con equo compenso, al fine di migliorare la qualità progettuale degli interventi e ridurre i tempi procedimentali”.

Una scelta di responsabilità che consentirebbe la selezione strutturata di professionisti con consolidate esperienze nei settori della pianificazione, della progettazione, della prevenzione e della gestione degli interventi sul territorio, maturate in contesti ad elevata complessità e fragilità idrogeologica.