Ciclone Harry, Ferro: “oltre un miliardo per Calabria, Sicilia e Sardegna”

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto per l’emergenza maltempo, con lo stanziamento complessivo di oltre un miliardo di euro, rappresenta una risposta concreta e tempestiva a sostegno delle comunità colpite dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna“. Lo dichiara in una nota la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro. “Ancora una volta sono stati mantenuti gli impegni assunti. Il governo Meloni ha agito con rapidità e senso di responsabilità – prosegue Ferro – intervenendo sin dalle prime ore con un primo immediato stanziamento di 100 milioni di euro, a cui oggi segue un ulteriore e significativo rafforzamento delle risorse per sostenere cittadini, imprese ed amministrazioni locali“.