Ciclone Harry in Calabria, altri 55 Comuni inclusi nell’ordinanza di Protezione Civile

Il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha firmato una nuova ordinanza che integra analogo provvedimento adottato lo scorso 30 gennaio contenente disposizioni per far fronte all’eccezionale ondata di maltempo causata dal ciclone Harry che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna. Sulla base dell’istanza prodotta dalla Protezione Civile regionale, ha incluso altri 55 Comuni calabresi ai 119 già in precedenza deliberati a seguito della dichiarazione dello stato d’emergenza da parte del governo.