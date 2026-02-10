Ciclone Harry in Calabria, iniziati i lavori di messa in sicurezza del lungomare di Melito di Porto Salvo | FOTO

Sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza del tratto di lungomare di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) interessato dal cedimento, a seguito degli eventi meteomarini causati dal ciclone Harry a gennaio, che ne hanno compromesso la stabilità strutturale. Lo annuncia il Comune con una nota. “L’azione in corso prevede la posa di massi a protezione, con funzione di difesa provvisionale della sede stradale e delle aree limitrofe, finalizzata a: contrastare l’azione diretta del moto ondoso; ridurre l’erosione alla base della struttura; prevenire ulteriori arretramenti o collassi del fronte costiero”, spiega il Comune. “L’intervento è stato condiviso e concertato con la Regione Calabria e il Dipartimento di Protezione Civile, nell’ambito di una strategia di gestione dell’emergenza che privilegia la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle infrastrutture”.

“Si tratta di una misura necessaria e immediata, propedeutica a successivi interventi strutturali più ampi e definitivi, che richiederanno progettazione dedicata e ulteriori risorse. Il monitoraggio dell’area resterà costante e ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato alla cittadinanza”, conclude la nota del Comune.