Ciclone Harry in Sicilia, confronto Urso-Schifani: le misure al vaglio del Mimit per sostenere le imprese

“Il rafforzamento dell’accesso al credito attraverso il Fondo di garanzia per le PMI, anche a supporto della moratoria dei finanziamenti nelle aree colpite, e l’estensione delle agevolazioni previste dalla legge 181/1989 per le aree di crisi ai territori interessati dal maltempo, sulla scorta di quanto fatto in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna, valorizzando al contempo le risorse già previste nell’ambito della misura per l’area di crisi complessa di Gela, che ricomprende anche il territorio di Niscemi“. Sono le misure al vaglio del Mimit per sostenere le Pmi colpite dal ciclone Harry illustrate oggi dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Stiamo lavorando per individuare strumenti concreti che non si limitino ai ristori, ma che restituiscano opportunità di sviluppo a questi territori, sostenendo investimenti e nuovi insediamenti produttivi“, ha dichiarato il Ministro Urso in una videocall.

“La priorità della Regione è essere al fianco delle imprese e dei lavoratori colpiti, garantendo risposte rapide ed efficaci. Serve un’azione coordinata tra Stato e Regione che non si limiti all’emergenza, ma che accompagni la ricostruzione e il rilancio economico dei territori danneggiati dal maltempo. In questo senso, il confronto con il Ministro Urso è fondamentale per dare prospettive concrete di sviluppo alla Sicilia ionica e a Niscemi. Ho inoltre chiesto che una quota degli interventi sia destinata in modo specifico al sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile, per rafforzare il tessuto produttivo e creare nuove opportunità di lavoro“, ha dichiarato Schifani.

Un analogo colloquio si è svolto ieri sera tra il Ministro Urso e il sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, nell’ambito del “percorso di confronto avviato per accompagnare la definizione degli interventi a sostegno delle aree colpite, al fine di approfondire le esigenze specifiche di questo territorio, con particolare attenzione alle peculiarità del tessuto industriale e artigianale locale, al commercio e alle imprese agricole”.