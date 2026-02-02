Ciclone Harry, online la piattaforma per il ristoro dei primi danni in Calabria

È attiva la piattaforma online che consente a enti pubblici, cittadini privati e titolari delle attività produttive, di compilare le schede per il ristoro dei primi danni subiti dal ciclone “Harry” in Calabria. Lo rende noto il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria che, sul proprio sito, indica i vari passaggi da seguire. Inoltre, si legge in un comunicato, “verrà effettuata una ricognizione degli interventi di riduzione del rischio residuo e dei danni al patrimonio pubblico e privato” per “la definizione di un piano strutturato che sarà oggetto di successivi provvedimenti”.

La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://pc2.protezionecivilecalabria.it

Per accedere è necessario registrarsi al link https://pc2.protezionecivilecalabria.it/registra, inserendo i propri dati anagrafici con la residenza. Al termine dell’inserimento, il sistema invierà una email per l’attivazione dell’utenza a cui, in caso di conferma, seguirà l’invio delle credenziali (Codice Fiscale e Password) alla email di contatto specificata in fase di registrazione. È anche possibile accedere alla piattaforma utilizzando il proprio SPID.

Dopo avere effettuato l’accesso, l’utente (Cittadino) potrà inserire le istanze per i Privati e per le Attività Economiche, aprendo la sezione “SUPERAMENTO EMERGENZA / Ricognizione fabbisogni (Schede Ordinanze) – Cittadino” e selezionando “Modulo B1 per Privati” o “Modulo C1 per Attività Economiche e Produttive”.

I Comuni interessati, invece, potranno accedere alla piattaforma utilizzare le credenziali dell’Ente (Codice Fiscale del Comune e Password) oppure nominare un delegato, indicandolo nell’anagrafica del Comune con il ruolo “Superamento Emergenza”. Qualora il Comune non fosse in possesso delle credenziali è possibile recuperare la password attraverso la funzionalità specifica disponibile sulla piattaforma.

In maniera analoga, dopo l’accesso l’utente del Comune potrà inserire le istanze aprendo la sezione “SUPERAMENTO EMERGENZA / Ricognizione fabbisogni (Schede Ordinanze) – Comune” e selezionando “Scheda A – Assistenza Popolazione” o “Scheda B – Urgenza e Somma Urgenza” o “Scheda D – Rischio Residuo”.