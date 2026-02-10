Ciclone Harry, Santanchè: “5 milioni per sostenere il turismo in Calabria, Sicilia e Sardegna”

Il governo metterà a disposizione 5 milioni di euro “per fare una campagna di promozione nei mercati di riferimento più importanti delle tre regioni – Calabria, Sicilia e Sardegna“, cominciando da Berlino “perché la Germania è il primo mercato” per quanto riguarda queste regioni. “Non possiamo permetterci una narrazione che dica nel mondo che quest’estate è meglio non andare in Sicilia, Calabria o Sardegna“. Lo ha detto oggi il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione dell’edizione 2026 della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano, a proposito dei danni causati dal ciclone Harry a gennaio.

“Abbiamo già fatto un Consiglio dei Ministri e domani ce ne sarà un altro“, ha aggiunto, ribadendo come “ci sono risorse che devono essere messe a disposizione e il governo farà la sua parte”. “Andremo in tutto il mondo a comunicare che siamo pronti per la stagione estiva perché non vorrei assolutamente che queste regioni pagassero un doppio danno. Già il ciclone Harry che ha colpito in maniera importante queste regioni e ha colpito molto anche le strutture turistiche – ha poi aggiunto –, quindi faremo tutto per rimetterle a posto, per supportare le imprese. Come Ministro del Turismo con le mie deleghe farò di tutto perché ci sia una narrazione che tranquillizzi i tanti turisti”.