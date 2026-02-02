Ciclone Harry, Tajani incontra Todde a Cagliari: “il governo c’è e farà di tutto per far ripartire l’economia”

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, è arrivato a Cagliari, per un incontro con il Presidente della Regione, Alessandra Todde, gli assessori regionali e gli operatori economici che hanno subito danni dal maltempo, legato al passaggio in Sardegna del ciclone Harry. La riunione è stata programmata nella Sala Quadri di Palazzo Regio, in Piazza Palazzo, sede della Città Metropolitana. La visita del vicepremier nel capoluogo sardo è stata fissata anche per ricordare l’impegno dei 33 milioni 300mila euro, stanziati dal Governo nazionale per l’isola, prima tranche di ulteriori risorse che saranno poi stabilite successivamente, quando verrà fatta l’esatta conta dei danni. Il vicepresidente del Consiglio è insieme a una delegazione governativa, accompagnata dai vertici di Ice, l’Istituto del commercio con l’estero, Sace, il gruppo assicurativo e finanziario del Tesoro, specializzato nel sostegno all’export, e Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese. Le tre società si sono impegnate ad aiutare le imprese e i territori colpiti dal maltempo.

“Noi ci siamo e faremo di tutto; lo dico da Ministro anche del Commercio internazionale, in coordinamento con il Ministero della Protezione Civile e il Presidente del Consiglio, che è costantemente informato. Il governo farà di tutto in piena collaborazione con le regioni per far ripartire l’economia di questi territori“, ha detto Tajani a Cagliari, prima dell’incontro programmato con Todde e gli imprenditori locali. “Siamo disponibili a fare tutto ciò che serve in Sardegna. Ascoltiamo le imprese, ascoltiamo i governi regionali visto che saranno loro a ricostruire. Noi cerchiamo di essere vicini alle popolazioni colpite, non solamente nel momento in cui hanno subito la ferita, ma anche quando la ferita deve essere curata e pienamente rimarginata“, ha aggiunto il vicepremier.

Tajani: “dagli italoamericani del Niaf fondi per le regioni alluvionate”

“Domani e dopodomani sarò a Washington per un evento sulle materie prime, e con l’occasione incontrerò i rappresentanti della Niaf (National Italian American Foundation), che è l’organizzazione che raccoglie gli italoamericani che mi consegneranno la copia del primo bonifico fatto alla Protezione Civile con fondi raccolti tra gli italoamericani” per le zone colpite dall’alluvione “e continueranno a raccoglierli. È un bel gesto, credo sia importante sentire la vicinanza di chi l’Italia non l’ha mai vista ma ha sangue italiano”, ha detto Tajani nel punto stampa a Cagliari con il Presidente della Sardegna Alessandra Todde.

Todde: “il bilancio dei danni sta crescendo. Coinvolti 144 comuni”

“Ci sono 144 comuni che sono coinvolti, quindi i danni stanno salendo“. Lo ha detto il Presidente della Regione Alessandra Todde poco prima dell’incontro con il vicepremier Antonio Tajani. “Quello che è importante è proprio pensare, e questo sarà il nostro argomento, anche a chi non è direttamente coinvolto dal conto comunale, chi non è direttamente coinvolto dal conteggio di un’infrastruttura o di una strada. Io credo che sia importante davvero fare fronte comune e dare delle risposte attraverso quelle che sono le realtà che hanno accompagnato il ministero”.

Massima collaborazione con il Governo: “a me piace sottolineare che in questo tipo di contesto ci stiamo muovendo celermente, con una Protezione Civile che ha funzionato a tutti i livelli, e con delle risposte che devono essere costruite insieme e che stanno arrivando – ha aggiunto il Presidente – Forse è la prima volta che c’è una collaborazione così fattiva, che dà delle risposte non soltanto ai comuni o ai livelli infrastrutturali, che sono anche i primi che stanno quantificando i danni, ma proprio a chi deve fare impresa, a chi si trova domani mattina a dover gestire delle attività che magari hanno difficoltà. Le nostre imprese avranno delle risposte e il confronto di oggi va in questa direzione. Io sono contenta della collaborazione che stiamo trovando. Credo che questa sia la giusta risposta che le istituzioni devono dare”.