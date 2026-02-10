Ciclone Kristian: in Portogallo si dimette il ministro degli Interni

Maria Lúcia Amaral lascia l’incarico travolta dalle polemiche per i ritardi nei soccorsi dopo il passaggio del ciclone Kristin

tempesta Kristin portogallo
Foto Ansa

Si è dimesso, in Portogallo, il ministro degli Interni Maria Lúcia Amaral. Da più di una settimana era al centro delle polemiche per i ritardi dei soccorsi alle popolazioni colpite dal ciclone Kristin e dalle perturbazioni che in questi giorni hanno provocato 15 morti e ingenti danni. Da due settimane migliaia di abitanti della regione centrale del Paese sono ancora senza acqua e luce. “È la prova che tutto il governo ha fallito nella risposta all’emergenza”, ha commentato il segretario del Partito socialista ed ex ministro degli Interni del governo Costa, José Luís Carneiro.

