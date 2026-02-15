Cina, emissioni di CO₂ in calo nel 2025: rinnovabili e accumulo superano la crescita della domanda energetica

Le emissioni di anidride carbonica (CO₂) della Cina sono diminuite dell’1% nell’ultimo trimestre del 2025, probabilmente garantendo un calo dello 0,3% per l’intero anno, secondo Carbon Brief. Questo prolunga una tendenza “piatta o in calo” delle emissioni di CO₂ cinesi iniziata a marzo 2024 e che dura ormai da quasi due anni. La nuova analisi per Carbon Brief mostra che, nel 2025, le emissioni da combustibili fossili sono aumentate di circa lo 0,1%, ma questo è stato più che compensato da un calo del 7% della CO₂ proveniente dal cemento. Altri risultati chiave includono:

Le emissioni di CO₂ sono diminuite anno su anno in quasi tutti i principali settori nel 2025, inclusi trasporti (3%), energia (1,5%) e materiali da costruzione (7%); L’eccezione principale è stata l’industria chimica, dove le emissioni sono cresciute del 12%; La produzione di energia solare è aumentata del 43% su base annua, quella eolica del 14% e quella nucleare dell’8%, contribuendo a ridurre la produzione a carbone dell’1,9%; La capacità di accumulo energetico è cresciuta di un record di 75 gigawatt (GW), ben prima dell’aumento della domanda massima di 55GW; Ciò significa che la crescita della capacità di accumulo energetico e della produzione di energia pulita ha superato rispettivamente gli aumenti della domanda elettrica di picco e totale di energia.