Cinque giovani bloccati dalla neve sul Cansiglio: salvati nella notte dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella serata di ieri lungo la dorsale Cansiglio-Cavallo, nei pressi di Casera Friz, nel territorio comunale di Budoia, in provincia di Pordenone. Poco dopo le 20:15, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto la richiesta di soccorso da parte di 5 giovani rimasti bloccati con i loro fuoristrada durante un’escursione su una strada completamente innevata. I ragazzi, immobilizzati da neve e ghiaccio dopo vari tentativi falliti di liberare i mezzi, hanno allertato i soccorritori. Dal distaccamento Destra Tagliamento sono partiti 2 fuoristrada con personale specializzato. Tuttavia, le condizioni estreme del fondo stradale hanno impedito ai mezzi, nonostante le catene, di procedere in sicurezza.

I Vigili del Fuoco hanno quindi proseguito a piedi per circa 5 km, raggiungendo il gruppo poco prima di mezzanotte. Verificate le buone condizioni di salute dei giovani, i soccorritori li hanno accompagnati ai veicoli e successivamente a valle, dove ad attenderli c’erano i familiari.