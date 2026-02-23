Clima, +30°C a febbraio a Marrakech: il rapporto Onu analizza gli scenari di aumento delle temperature

Temperature che sfiorano i +30°C in questi giorni di fine di febbraio a Marrakech, mentre nel resto del Marocco le temperature sono fuori dalla norma stagionale, anche se di poco inferiori a quelle della città rosa. Nel rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), appena pubblicato, si legge che la temperatura media in Marocco è aumentata di 0,9°C dall’inizio degli anni ’60. La Banca Mondiale prevede un aumento della temperatura media annua da 1,5°C a 3,5°C entro il 2050, e potenzialmente di 5°C entro il 2100, a seconda del grado di controllo raggiunto sulle emissioni globali di gas serra (GHG). Le previsioni sono che in futuro i giorni di caldo estremo, e cioè con temperatura massima superiore ai +35°C, aumenterebbero, in particolare da maggio a ottobre.

E ci sarebbe una stretta relazione tra aumento delle temperature e conseguente diminuzione delle precipitazioni, con episodi di alta piovosità e alluvioni, come si sono verificate di recente sulla costa orientale. Le proiezioni indicano che la tendenza al ribasso delle precipitazioni annuali continuerà, dal 10 al 20%, o in scenari estremi, fino al 30% per la regione sahariana. Le precipitazioni si fanno man mano sempre più rare e irregolari, con eventi estremi che si verificano con maggiore frequenza in ottobre e novembre.

L’innalzamento del livello del mare significa che entro il 2030 il 42% della costa sarà minacciato da erosione e inondazioni. Secondo gli scenari climatici più accreditati, si prevede che il Marocco subirà un innalzamento del livello del mare compreso tra 0,4 e 0,7 metri entro il 2100. Alcuni dei principali settori economici del Marocco sono concentrati nelle zone costiere, con il 90% del settore industriale situato lungo la costa, così come gran parte dell’industria turistica. Inoltre, il 65% della popolazione vive sulla costa.

Il Marocco è impegnato a ridurre le emissioni del 45,5% entro il 2030 e prevede di produrre l’80% della propria elettricità da fonti rinnovabili entro il 2050.