Clima, inizio 2026 piovoso nel Regno Unito: in Irlanda del Nord il gennaio più piovoso degli ultimi 149 anni

Gennaio 2026 è stato un mese particolarmente instabile per molti nel Regno Unito, con persistenti periodi di forti piogge e venti. Le statistiche provvisorie del Met Office, il Servizio meteorologico nazionale, mostrano che l’Irlanda del Nord ha registrato il gennaio più piovoso degli ultimi 149 anni – e il secondo più piovoso mai registrato -, mentre l’Inghilterra meridionale ha registrato il sesto gennaio più piovoso dall’inizio della serie nel 1836. Nel complesso, il Regno Unito ha registrato precipitazioni superiori alla media, temperature leggermente inferiori alla media e livelli di soleggiamento vicini alla media del mese, evidenzia il Met Office.

Un gennaio molto piovoso

La pioggia è caduta frequentemente per tutto gennaio nel Regno Unito, poiché una serie di sistemi di bassa pressione atlantica ha portato ripetuti cicli di tempo umido e ventoso. Questo si è verificato dopo le precipitazioni superiori alla media sia a novembre che a dicembre, il che significa che il terreno era già sensibile alle precipitazioni.

Le tempeste Goretti, Ingrid e Chandra hanno contribuito a un mese dominato da terreno saturo, inondazioni e condizioni instabili. Alcune comunità continuano le operazioni di recupero all’inizio di febbraio, con allerte per piogge e neve nelle previsioni attuali e un’altra settimana instabile in arrivo.

La responsabile scientifica del Met Office, la Dott.ssa Amy Doherty, ha dichiarato: “gennaio è stato eccezionalmente piovoso a causa di un pattern meteorologico atlantico molto persistente. Una forte corrente a getto ha ripetutamente indirizzato sistemi di bassa pressione verso il Regno Unito, portando frequenti periodi di pioggia e vento. Con scarse possibilità di condizioni più asciutte nel frattempo, il terreno si è saturato, quindi anche le precipitazioni moderate hanno avuto un impatto maggiore. Questa successione di sistemi atlantici è la ragione principale per cui i totali delle precipitazioni di questo mese sono ben al di sopra della media per molte aree”.

Nel complesso, il Regno Unito ha registrato il 17% di precipitazioni in più rispetto alla media meteorologica a lungo termine di gennaio. L’Irlanda del Nord ha registrato il 70% in più rispetto alla media di gennaio, rendendolo il secondo gennaio più piovoso dall’inizio della serie nel 1836 e il più piovoso degli ultimi 149 anni, superato solo dal gennaio 1877.

Anche l’Inghilterra è stata molto piovosa, con il 50% di precipitazioni in più rispetto alla media. Si è registrata una netta differenza tra nord e sud, con l’Inghilterra settentrionale che ha registrato il 10% di precipitazioni in più rispetto alla media, mentre l’Inghilterra meridionale ha registrato il 74% di precipitazioni in più rispetto alla media. Questo ha reso gennaio 2026 il sesto più piovoso mai registrato per l’Inghilterra meridionale.

La Scozia è stata l’unica nazione a registrare precipitazioni inferiori alla media, con l’87% della sua media, ma con forti variazioni regionali: la Scozia orientale ha registrato il 48% di precipitazioni in più rispetto alla media, mentre la Scozia settentrionale e occidentale hanno registrato precipitazioni inferiori alla media.

A livello di contea, la Cornovaglia e la contea di Down hanno vissuto il gennaio più piovoso mai registrato, mentre le contee di Londonderry, Dorset, Kincardineshire, Angus, Hampshire, Devon e Surrey hanno tutte registrato il secondo gennaio più piovoso dal 1836.

Diverse località del Regno Unito hanno battuto i record giornalieri di precipitazioni durante il mese, con il giorno più significativo il 26 gennaio, durante la tempesta Chandra. Katesbridge, nella contea di Down, ha registrato 100,8mm di pioggia, superando di gran lunga il precedente record di 38,2mm del 2005. L’aerodromo di Dunkeswell nel Devon ha raggiunto i 52,8mm, mentre Hurn nel Dorset, Cardinham in Cornovaglia e Plymouth Mountbatten nel Devon hanno tutti superato i loro precedenti record giornalieri.

Temperature inferiori alla media, con neve e tempeste

Gennaio è iniziato con un periodo di freddo intenso, con una massa d’aria artica che si è spostata verso sud, portando neve, gelo, ghiaccio e nebbia ghiacciata in alcune zone. È seguita la tempesta Goretti, nominata da Météo France, che ha portato venti violenti in Cornovaglia e nelle Isole Scilly e ha portato alla prima allerta vento rossa del 2026, insieme a nevicate diffuse in Galles, parti delle West Midlands e dei Monti Pennini Meridionali.

Le temperature sono aumentate nella seconda metà del mese, ma la temperatura media di gennaio nel Regno Unito si è attestata a 0,5°C al di sotto della media.

La tempesta Ingrid, nominata dal servizio meteorologico nazionale portoghese, ha portato ulteriore pioggia e vento verso la fine del mese, prima che la tempesta Chandra, nominata dal Met Office, arrivasse il 26 gennaio, portando ulteriori forti piogge e venti nel sud-ovest dell’Inghilterra, prima di spingersi verso nord e portare piogge eccezionalmente intense sull’Irlanda del Nord.

Ore di sole medie per il Regno Unito

I livelli di soleggiamento nel Regno Unito sono stati nella media di gennaio, con 47,7 ore. La Scozia è stata l’unica nazione del Regno Unito a registrare un soleggiamento inferiore alla media, raggiungendo solo circa l’85% del suo totale tipico di gennaio.