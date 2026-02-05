Clima, le torbiere tropicali sono una delle principali fonti di emissioni di gas serra: lo studio

In Indonesia, Malesia e altre parti del Sud-Est asiatico, vaste aree che si estendono fino a 300.000 chilometri quadrati sono emerse nel corso di migliaia di anni, man mano che le piante crescevano e prosperavano in fitte foreste tropicali di torbiere, per poi morire e decomporsi lentamente in condizioni di saturazione e scarsità di ossigeno. Di conseguenza, grandi quantità di carbonio vengono immagazzinate nel suolo anziché essere rilasciate nell’atmosfera. Le forti piogge mantengono questi paesaggi allagati per gran parte dell’anno, consentendo a strati di vegetazione morta di accumularsi e comprimersi gradualmente in torba densa e ricca di carbonio. Ora, una nuova ricerca dell’Università di Hokkaido suggerisce che l’impatto climatico di queste torbiere potrebbe essere significativamente maggiore di quanto si pensasse in precedenza.

Negli ultimi decenni, molte torbiere di questa regione sono state prosciugate e convertite all’agricoltura. “Il drenaggio di queste torbiere abbassa i livelli delle falde acquifere, esponendo la torba ricca di carbonio all’aria“, spiega l’autore principale, il Professor Takashi Hirano della Facoltà di Ricerca in Agraria dell’Università di Hokkaido. “Questo accelera la decomposizione della torba e rilascia anidride carbonica nell’atmosfera, riducendo al contempo le emissioni di metano“, aggiunge. “Le torbiere tropicali hanno attirato l’attenzione come fonte significativa di emissioni di CO 2 , ma permangono ancora molte incertezze“, afferma Hirano.

Uno dei motivi è che misurare con esattezza la quantità di gas serra emessa dalle torbiere è difficile. Con i cambiamenti nelle precipitazioni nelle diverse regioni e stagioni, i livelli delle falde acquifere fluttuano, portando a variazioni nelle emissioni.

Lo studio

Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo per mappare i livelli delle falde acquifere nelle torbiere e stimare le emissioni di gas serra associate. Lo studio è stato pubblicato su AGU Advances.

Il team ha studiato torbiere che si estendono per circa 180.000 chilometri quadrati nel Sud-Est asiatico. Quando i ricercatori hanno applicato il loro nuovo metodo alle torbiere di Sumatra, Borneo e della penisola malese nel periodo dal 2011 al 2020, sono rimasti sorpresi nello scoprire che, anche nel loro stato naturale di saturazione idrica, rilasciano più gas serra, anidride carbonica e metano combinati, di quanto ne assorbano. Questo significa che contribuiscono al cambiamento climatico anziché fungere da pozzi di carbonio, come si pensava in precedenza.

L’intervento umano e gli eventi climatici estremi aumentano significativamente queste emissioni. I dati dello studio decennale mostrano che il semplice prosciugamento di queste foreste di torbiere ne triplica quasi le emissioni, mentre la loro conversione in terreni agricoli le aumenta di oltre sei volte. Le emissioni di gas serra provenienti dalle torbiere di questa regione equivalgono a circa il 30% di quella annuali del Giappone.

Il cambiamento climatico aggrava ulteriormente il problema: la siccità legata agli eventi di El Niño le aumenta, incrementando la produzione annua di gas serra in tutta la regione di circa il 16%.

Uno sguardo al futuro

Guardando al futuro, i modelli climatici prevedono un aumento delle precipitazioni in questa regione a metà del XXI secolo, che potrebbe innalzare i livelli delle falde acquifere e quindi allentare la decomposizione della torba e di conseguenza ridurre le emissioni di gas serra in determinate condizioni.

Sebbene le torbiere coprano solo circa il 3% della superficie terrestre, immagazzinano più del doppio del carbonio di tutte le foreste del mondo messe insieme, secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Il modo in cui questi ecosistemi vengono gestiti e l’evoluzione dei modelli di precipitazione saranno cruciali nel determinare il futuro impatto delle torbiere sul sistema climatico globale.