Clima, l’evento El Niño del 2023-2024 ha innescato un picco record del livello del mare lungo le coste africane: lo studio

Le coste africane sono sempre più minacciate a causa dell’aumento del livello del mare a un ritmo mai visto prima, causato dal riscaldamento globale, dai cicli climatici naturali e dal riscaldamento delle acque oceaniche. Tra il 2009 e il 2024, il continente ha registrato un aumento del 73% dell’innalzamento del livello del mare, secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment. L’innalzamento è dovuto principalmente al riscaldamento dell’oceano in lenta espansione e allo scioglimento dei ghiacciai terrestri verso il mare. Un potente acceleratore episodico che interagisce con l’oceano già riscaldato è El Niño, un riscaldamento dell’Oceano Pacifico tropicale che altera i pattern meteorologici in tutto il mondo.

L’evento El Niño del 2023-2024 da solo ha contribuito per 2,34 centimetri all’innalzamento globale del livello del mare in un solo biennio. Questa anomalia ha rappresentato circa il 19% dell’aumento totale osservato nei 32 anni di rilevamento satellitare a partire dal 1993.

Protezione delle coste africane

L’Africa ha una costa estesa che si estende per circa 30.500km. Gli oceani che circondano il continente si stanno riscaldando e innalzando più rapidamente della media globale, mettendo a rischio oltre 200 milioni di residenti costieri e infrastrutture critiche in città come Lagos e Dar es Salaam.

L’evento El Niño del 2023-2024 ha coinciso con temperature oceaniche e atmosferiche globali da record. Tuttavia, i suoi effetti sui livelli del mare lungo le coste africane rimangono poco compresi.

I ricercatori ritengono che una ricerca mirata sia fondamentale, data l’elevata vulnerabilità dell’Africa a questo problema climatico. I vincoli finanziari spesso limitano la capacità di monitoraggio e risposta dell’Africa lungo le sue coste, dove la scarsità di mareografi e la forte dipendenza dalle risorse marine per la sicurezza alimentare ed economica si aggiungono ai problemi esistenti. Queste sfide sono diventate particolarmente evidenti nel periodo 2023-2024, quando intense ondate di calore marino hanno interrotto molte attività di pesca.

Lo studio

Per sviluppare strategie costiere più efficaci, i ricercatori hanno innanzitutto dovuto comprendere in che misura l’innalzamento del livello del mare osservato sia dovuto al riscaldamento globale a lungo termine rispetto a modelli climatici a breve termine come El Niño. Il team ha anche cercato di identificare gli hotspot costieri a maggior rischio di inondazioni e cedimenti del terreno e di generare dati scientifici sufficienti a supportare gli sforzi dei sistemi di allerta precoce.

Per raggiungere questo obiettivo, hanno combinato dati satellitari, modelli computerizzati e metodi statistici per esaminare 32 anni (1993-2024) di innalzamento del livello del mare.

L’analisi ha rivelato che l’Africa ha registrato un picco senza precedenti del livello del mare durante El Niño del 2023-2024, con livelli in aumento più che durante qualsiasi altro evento climatico precedente mai registrato. Oltre il 70% dell’anomalia del 2023-2024 è stata causata dall’espansione termica causata dal calore immagazzinato negli oceani, che è quasi quadruplicato durante l’evento.

I livelli del mare nel continente stavano già salendo costantemente da decenni, ma a causa di El Niño, l’innalzamento è diventato più rapido della media globale, con effetti ulteriormente amplificati da altri modelli climatici, tra cui il dipolo dell’Oceano Indiano e il Niño Atlantico.

I risultati mostrano che i delta bassi e i piccoli stati insulari affrontano rischi crescenti a causa dell’accumulo simultaneo di inondazioni, sprofondamenti del terreno e calo della produttività oceanica. Pertanto, trasformare le conoscenze della ricerca in strategie di mitigazione concrete è ora fondamentale per proteggere le 38 nazioni costiere africane dai crescenti rischi presenti e futuri.