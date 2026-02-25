Clima: “l’onda verde” del pianeta si sposta verso Nord/Est

Satel­liti e nuovi metodi di analisi rivelano come il riscaldamento globale stia ridisegnando la geografia della vegetazione

Al ritmo delle stagioni, il verde della vegetazione terrestre si muove ogni anno come una grande onda che attraversa il pianeta da Nord a Sud e ritorno. Oggi però questa dinamica sta cambiando. Uno studio pubblicato su PNAS e realizzato dal Centro tedesco per la ricerca integrativa sulla biodiversità (iDiv), dal Centro Helmholtz per la ricerca ambientale (UFZ) e dalla Università di Lipsia mostra che il rinverdimento globale si sta progressivamente spostando verso Nord/Est. I ricercatori hanno sviluppato un metodo innovativo basato su osservazioni satellitari per monitorare il fogliame a livello globale e capire come la “superficie vivente” della Terra si stia riorganizzando in un mondo sempre più caldo. L’aumento della CO₂ nell’atmosfera, infatti, può agire come fertilizzante e potenziare la fotosintesi, mentre temperature più elevate allungano la stagione di crescita delle piante.

Seguendo il centro di questa “onda verde”, il team ha individuato il punto più a Nord a metà luglio nell’Atlantico settentrionale vicino all’Islanda e quello più a Sud a marzo, al largo della Liberia. Analizzando i dati di diversi decenni, gli scienziati hanno osservato uno spostamento costante verso Nord e, sorprendentemente, anche verso Est, probabilmente legato al crescente rinverdimento in regioni come India, Cina e Russia. Un segnale che riflette stagioni più lunghe e inverni più miti nell’emisfero settentrionale.

