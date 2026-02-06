Clima, modelli sotto accusa: uno studio riapre il dibattito sul riscaldamento globale

I modelli climatici globali (GCM) del Coupled Model Intercomparison Project (CMIP) stimano che quasi il 100% del riscaldamento della superficie globale osservato tra il periodo 1850–1900 e il 2011–2020 debba essere attribuito a fattori antropogenici, come le emissioni di gas serra. Questi modelli producono inoltre proiezioni climatiche future basate su percorsi socioeconomici condivisi (SSP), supportando la valutazione dei rischi e lo sviluppo di costose strategie di mitigazione climatica “Net-Zero”. Tuttavia, come svela uno studio, i GCM del CMIP affrontano importanti sfide scientifiche nell’attribuzione e nella modellizzazione del cambiamento climatico, in particolare nel rappresentare correttamente la variabilità climatica naturale su molteplici scale temporali durante l’Olocene. Altre questioni chiave riguardano l’affidabilità delle registrazioni della temperatura superficiale globale, l’accuratezza dei modelli di irradianza solare e la solidità delle stime della sensibilità climatica.

Le stime del riscaldamento globale potrebbero essere sovrastimate a causa di bias non climatici non corretti, e i GCM potrebbero sottovalutare in modo significativo le influenze solari e astronomiche sulle variazioni climatiche. Modelli empirici che incorporano la variabilità naturale indicano che il riscaldamento globale del XXI secolo potrebbe rimanere moderato, anche sotto scenari SSP che non richiedono politiche di emissioni Net-Zero. Questi risultati sollevano interrogativi importanti sulla necessità e sull’urgenza di implementare strategie aggressive di mitigazione climatica.

Sebbene i GCM restino strumenti essenziali per la ricerca climatica e per l’elaborazione delle politiche, le loro limitazioni scientifiche evidenziano la necessità di approcci di modellizzazione più raffinati per garantire valutazioni climatiche future accurate. Affrontare le incertezze legate al rilevamento del cambiamento climatico, alla variabilità naturale, alle influenze solari e alla sensibilità climatica al forcing radiativo migliorerà le previsioni e contribuirà a informare meglio strategie climatiche sostenibili. E’ quanto indica lo studio “Detection, attribution, and modeling of climate change: Key open issues“ di Nicola Scafetta del dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Georisorse, Università di Napoli Federico II, Complesso Universitario di Monte S. Angelo di Napoli, publicato su Science Direct.

Lo studio

Nel corso della storia umana, il clima ha sempre esercitato un’influenza profonda sugli ecosistemi naturali e sulle società. Periodi di riscaldamento e raffreddamento hanno accompagnato l’ascesa e il declino delle civiltà, modificando la disponibilità di risorse, la produttività agricola e la distribuzione delle popolazioni. Oggi il cambiamento climatico è al centro di un intenso dibattito scientifico e politico. Gli impatti non sono distribuiti in modo uniforme: le comunità economicamente più fragili risultano spesso le più esposte, evidenziando una forte dimensione sociale del problema climatico. Su questo sfondo, si è affermata l’idea che il riscaldamento globale moderno sia dovuto quasi interamente alle attività umane, in particolare alla combustione dei combustibili fossili e alle emissioni di gas serra come l’anidride carbonica.

Questa interpretazione, nota come teoria del riscaldamento globale antropogenico, costituisce il fondamento delle politiche climatiche attuali, comprese le strategie di “Net-Zero” che mirano ad azzerare le emissioni nette entro la metà del secolo. In Europa, tali obiettivi si traducono nel Green Deal, che punta a una drastica riduzione delle emissioni entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050. Le misure previste includono la transizione verso le energie rinnovabili e l’elettrificazione dei trasporti.

Tuttavia, questi programmi comportano costi economici enormi e pongono interrogativi sulla loro reale efficacia globale. L’Unione Europea, pur impegnandosi fortemente nella decarbonizzazione, contribuisce oggi a poco più del 6% delle emissioni mondiali, mentre il resto del pianeta continua a incrementare l’uso di carbone, petrolio e gas.

Il ruolo centrale dei modelli climatici

Le conclusioni sul riscaldamento globale si basano in larga parte sui modelli climatici globali (GCM): complessi sistemi computazionali che simulano l’interazione tra atmosfera, oceani, superficie terrestre e ghiacci. Questi modelli integrano diversi fattori, come gas serra, aerosol, attività solare e vulcani, e includono meccanismi di retroazione (feedback) che possono amplificare o attenuare il riscaldamento.

Secondo tali simulazioni, senza l’influenza umana il clima sarebbe rimasto sostanzialmente stabile dal XIX secolo a oggi; solo includendo le emissioni antropiche i modelli riescono a riprodurre l’aumento osservato delle temperature. Su questa base si conclude che quasi il 100% del riscaldamento recente sia di origine umana.

Ma qui emergono importanti criticità.

I modelli mostrano un’ampia dispersione nei risultati: la sensibilità climatica (cioè l’aumento di temperatura atteso in seguito al raddoppio della CO₂) varia notevolmente da un modello all’altro. Alcuni prevedono riscaldamenti moderati, altri molto elevati. Inoltre, molti modelli sembrano sovrastimare il riscaldamento osservato negli ultimi decenni, un problema noto come “hot model problem”.

Variabilità naturale e climi del passato

Un altro punto cruciale riguarda la capacità dei modelli di ricostruire il clima del passato. Le evidenze paleoclimatiche mostrano periodi caldi ben documentati avvenuti molto prima dell’industrializzazione. Questi episodi suggeriscono che il sistema climatico possiede una forte variabilità naturale, probabilmente legata anche a cicli solari e oceanici su scale pluridecennali e millenarie.

Eppure, i modelli moderni tendono a sottostimare queste oscillazioni naturali, simulando un clima preindustriale relativamente stabile. Questo solleva un interrogativo fondamentale: se i modelli non riescono a riprodurre correttamente i grandi cambiamenti del passato, quanto sono affidabili nel proiettare il futuro?

Dati di temperatura e possibili bias

Anche le misurazioni della temperatura globale presentano incertezze. Le serie storiche derivano da stazioni meteorologiche, boe oceaniche e satelliti, ma sono influenzate da fattori non climatici, come l’urbanizzazione. L’”effetto isola di calore urbana” può introdurre un riscaldamento artificiale nelle registrazioni terrestri, soprattutto nell’emisfero nord, dove vive la maggior parte della popolazione.

Confronti tra dati satellitari e temperature superficiali mostrano discrepanze significative, suggerendo che una parte del riscaldamento osservato potrebbe essere sovrastimata.

Il Sole e i meccanismi ancora poco compresi

Un tema spesso sottovalutato è il ruolo del Sole. Numerosi studi indicano una correlazione tra attività solare e clima su scale secolari e millenarie. Tuttavia, i modelli climatici attuali considerano questa influenza minima, basandosi su ricostruzioni dell’irraggiamento solare con variazioni molto contenute.

Alcuni ricercatori propongono che l’impatto solare possa essere amplificato da meccanismi indiretti, come la modulazione dei raggi cosmici e della copertura nuvolosa. Questi processi non sono ancora pienamente compresi né inclusi in modo realistico nei modelli.

Verso approcci alternativi

Alla luce di queste incertezze, diversi studiosi suggeriscono di affiancare ai modelli numerici tradizionali approcci empirici e semi-empirici, basati direttamente sull’analisi dei dati osservati. Tali modelli indicano spesso un ruolo più rilevante della variabilità naturale e una sensibilità climatica più bassa rispetto a quella assunta negli scenari più allarmistici.

In queste ricostruzioni, il riscaldamento del XX secolo risulterebbe dovuto a una combinazione di fattori: emissioni umane, cicli solari e oscillazioni oceaniche, ciascuno con un contributo significativo.

Il cambiamento climatico è una realtà complessa, che coinvolge processi fisici, biologici e sociali intrecciati. Sebbene esista un ampio accordo sul fatto che le attività umane contribuiscano al riscaldamento recente, permangono profonde incertezze sulla sua quantificazione esatta, sulla sensibilità del clima e sull’importanza dei fattori naturali.

Queste incertezze scientifiche hanno implicazioni dirette sulle politiche energetiche e ambientali. Prima di intraprendere trasformazioni economiche radicali e molto costose, appare essenziale continuare a migliorare la qualità dei dati, comprendere meglio i meccanismi climatici e valutare con equilibrio benefici e rischi delle strategie di mitigazione. La scienza del clima è tutt’altro che “chiusa”: è un campo in evoluzione, che richiede prudenza, pluralità di approcci e un confronto aperto basato sulle evidenze, non sui dogmi.