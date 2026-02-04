CoARA, alla Statale di Milano e all’INGV la guida del capitolo italiano del prossimo biennio

Si è svolto recentemente, presso l’area di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa, l’evento che ha celebrato i primi due anni di attività del Capitolo Nazionale Italiano della Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), la rete che coinvolge circa sessanta istituzioni italiane impegnate nella riforma dei sistemi di valutazione della ricerca. Per il biennio 2025–2027, la guida del Capitolo Italiano viene nuovamente affidata a un modello di co-coordinamento tra università ed enti di ricerca, a conferma della natura inclusiva e sistemica del processo. Il coordinamento sarà affidato a Monica Di Luca, Prorettrice alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Milano, e Giuliana Rubbia dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), componente del Gruppo di Lavoro CoARA@INGV e co-chair della Task Force Capacity Building and Communication del Working Group CoARA TIER – Towards Inclusive Research Assessment.

Il programma di lavoro, recentemente approvato dal CoARA Steering Board, prevede azioni mirate a sostenere tutte le istituzioni aderenti nello sviluppo e nell’attuazione dei rispettivi Action Plan, nel monitoraggio dei progressi e nell’allineamento con i Working Groups tematici internazionali. Il piano include inoltre il rafforzamento dello scambio con gli altri capitoli nazionali e la diffusione delle best practice tra istituzioni e organizzazioni di ricerca, anche attraverso l’organizzazione di webinar dedicati.

Un’azione strategica sarà infine rivolta al coinvolgimento del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, con l’obiettivo di favorire una maggiore coerenza tra le iniziative sviluppate dal basso dalle istituzioni e le politiche nazionali di valutazione e finanziamento della ricerca. Con l’adesione a CoARA, l’Università degli Studi di Milano ha ribadito il valore del multilinguismo, elemento chiave in un Ateneo fortemente multidisciplinare, e della pluralità di prodotti, risultati, pratiche e attività che caratterizzano la ricerca accademica, con particolare attenzione alla massimizzazione dell’impatto scientifico, sociale ed economico. L’Ateneo può inoltre contare su un sistema solido e consolidato di supporto all’Open Science, la cui rilevanza è esplicitamente richiamata nell’Action Plan.

Attraverso il co-coordinamento del Capitolo Nazionale Italiano di CoARA, sotto la guida della Prorettrice Monica Di Luca, l’Università Statale di Milano si pone come attore di primo piano nel processo di riforma della valutazione della ricerca, contribuendo in modo concreto all’evoluzione delle politiche e delle pratiche a livello nazionale e internazionale.