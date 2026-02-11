“Come lo stress modella la salute cardiaca e mentale”: il corso AIMF Health

“Lo stress cronico può alterare la regolazione neurovegetativa, favorire patologie cardiovascolari e accelerare il declino cognitivo. La metodologia della Medicina Funzionale aiuta a ripristinare l’equilibrio del sistema neurovegetativo attraverso il miglioramento dello stile di vita ,l’integrazione personalizzata e tecniche per regolare la gestione di emozioni e dello stress”. L’Associazione Italiana di Medicina Funzionale AIMF Health propone nel 2026 un corso avanzato on line composto di 6 videoregistrazioni, ciascuna di 80 minuti, più un webinar teorico-pratico in diretta. L’obiettivo è fornire strumenti per gestire al meglio lo stress e strutturare una strategia di prevenzione personalizzata. I partecipanti avranno a disposizione video, presentazioni, dispense, articoli scientifici e consigli di pratica quotidiana; più che di un corso di tratta di un viaggio che esplora il legame profondo tra cuore, cervello ed emozioni.

Il corso è sulla piattaforma del provider Akesios Group, conferisce 50 crediti ECM ed è accreditato per tutte le professioni sanitarie. Le lezioni si basano su bibliografia scientifica aggiornata. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione (frequenza minima almeno 75% delle ore totali).

Docenti

Responsabili scientifici

dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Neurologa , docente Aimf Health

dott. Carlo Maggio, Cardiologo, docente Aimf Health

Relatori

dr.ssa Ida Ferrara, Presidente AIMF Health

dr.ssa Stefania Cataldo, Cardiologa, docente AIMF Health

dr.ssa Manuela Dursi, Biologa Nutrizionista, docente AIMF Health

dr.ssa Serena Basile, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicotraumatologa

dr.ssa Valentina Zipoli, Neurologa, Health coaching docente AIMF Health

Argomenti

Il sistema nervoso e l’apparato cardiovascolare sono intimamente correlati. Il cuore e i vasi sono regolati dal sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico) che modula parametri fondamentali come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e la gittata cardiaca. Le disfunzioni neurovegetative influenzano profondamente la salute cardiovascolare e neurologica. Inoltre, i fattori di rischio di queste patologie sono in gran parte sovrapponibili: stress cronico, inﬁammazione, disturbi del sonno, alimentazione inadeguata e sedentarietà.

La Cardio-Neurologia e la Cardio-Psicologia esplorano le connessioni bidirezionali tra cuore, cervello ed emozioni. La Medicina Funzionale offre un modello che integra mente, corpo e spiritualità, fornendo strumenti per la prevenzione e la gestione clinica personalizzata. Gli obiettivi del corso sono incentrati sulla modulazione dello stress, modiﬁcando lo stile di vita e con integrazione di ﬁto-nutraceutica e con tecniche comportamentali, anche per migliorare la qualità del sonno.

Obiettivi

Comprendere l’interconnessione Cuore-Cervello dal punto di vista psicologico, neuroﬁsiologico e funzionale

Approfondire i meccanismi epigenetici, immunitari e neurovegetativi delle patologie cardiovascolari e neurologiche

Saper valutare lo stress, la variabilità neurovegetativa, il sonno e gli stili di vita in chiave funzionale

Imparare strategie e strumenti di prevenzione e di terapie integrate: nutrizione, ﬁto-nutraceutica, gestione delle emozioni

Integrare corpo, emozioni, mente e spiritualità nella pratica clinica quotidiana

Programma

Disponibile dal 6 marzo, 1° lezione: “Il legame Cuore-Cervello: basi neuroﬁsiologiche e cliniche”

Docenti: dott. Carlo Maggio, dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Stefania Cataldo

Temi

Fisiologia dell’interconnessione Cuore-Cervello

Ruolo del sistema nervoso autonomo nella regolazione cardiovascolare

Disautonomia e decadimento cognitivo con approccio funzionale

Ansia e depressione: visione funzionale integrata

Dal 13 marzo, 2° lezione: “Epigenetica e sistema immunitario: il linguaggio biologico della connessione”

Docenti: Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Manuela Dursi, Dr.ssa Ida Ferrara, dott. Carlo Maggio

Temi

Meccanismi epigenetici nello sviluppo delle patologie cardio-neurologiche

Infiammazione cronica di basso grado e asse immuno-neuro-cardiaco

Stile di vita, fattori ambientali, stress e alimentazione come modulanti dell’espressione genica

Strategie pratiche per la prevenzione delle malattie neurodegenerative

Dal 20 marzo, 3° lezione: “Stress e modulazione neurovegetativa: palpitazioni, variabilità pressoria e HRV”

Docenti: Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Stefania Cataldo

Fisiologia dello stress acuto e cronico

HRV (Heart Rate Variability), palpitazioni e variabilità pressoria.

Tecniche di regolazione neurovegetativa (respirazione e mindfulness)

Interpretazione funzionale dei parametri di laboratorio in relazione allo stress

Dal 27 marzo, 4° lezione – “Il sonno e la cardio-neurologia: valutazione e intervento funzionale”

Docenti: Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Stefania Cataldo, Dott. Carlo Maggio, Dr.ssa Valentina Zipoli.

Temi

Meccanismi neurobiologici del sonno

Relazioni tra disturbi del sonno, inﬁammazione e rischio cardiovascolare

Valutazione funzionale del sonno

Interventi pratici: igiene del sonno e strategie integrative

Dal 3 aprile, 5° lezione: “Nutrizione, attività fisica e integrazione per la salute cardiovascolare e neurologica”

Docenti: Dr.ssa Manuela Dursi, Dott. Carlo Maggio, Dr.ssa Stefania Cataldo

Temi

Diete e benessere in cardio-neurologia

Nutrienti essenziali per il benessere neuro-cardiaco

Prevenzione attraverso alimentazione e attività fisica

Nutrizione funzionale personalizzata: casi pratici

Dal 10 aprile, 6° lezione: “Mente, emozioni e spiritualità nella salute funzionale”

Docenti: Dr.ssa Serena Basile, Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Valentina Zipoli

Temi

Neuroscienze delle emozioni

Emozioni, aritmie e patologie cardiovascolari

Malattie cardiovascolari e significati personali

Traumi psichici e cuore

Lunedì 20 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, Webinar online “Mantieni il cervello in salute Nutrizione e integrazione”.

Docenti: Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Valentina Zipoli. Dr.ssa Stefania Cataldo, dr.ssa Manuela Dursi, Dr.ssa Serena Basile

Temi