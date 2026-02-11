“Come lo stress modella la salute cardiaca e mentale”: il corso AIMF Health

“Lo stress cronico può alterare la regolazione neurovegetativa, favorire patologie cardiovascolari e accelerare il declino cognitivo. La metodologia della Medicina Funzionale aiuta a ripristinare l’equilibrio del sistema neurovegetativo attraverso il miglioramento dello stile di vita ,l’integrazione personalizzata e tecniche per regolare la gestione di emozioni e dello stress”. L’Associazione Italiana di Medicina Funzionale AIMF Health propone nel 2026 un corso avanzato on line composto di 6 videoregistrazioni, ciascuna di 80 minuti, più un webinar teorico-pratico in diretta. L’obiettivo è fornire strumenti per gestire al meglio lo stress e strutturare una strategia di prevenzione personalizzata. I partecipanti avranno a disposizione video, presentazioni, dispense, articoli scientifici e consigli di pratica quotidiana; più che di un corso di tratta di un viaggio che esplora il legame profondo tra cuore, cervello ed emozioni.
Il corso è sulla piattaforma del provider Akesios Group, conferisce 50 crediti ECM ed è accreditato per tutte le professioni sanitarie. Le lezioni si basano su bibliografia scientifica aggiornata. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione (frequenza minima almeno 75% delle ore totali).
Docenti
Responsabili scientifici
- dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Neurologa , docente Aimf Health
- dott. Carlo Maggio, Cardiologo, docente Aimf Health
Relatori
- dr.ssa Ida Ferrara, Presidente AIMF Health
- dr.ssa Stefania Cataldo, Cardiologa, docente AIMF Health
- dr.ssa Manuela Dursi, Biologa Nutrizionista, docente AIMF Health
- dr.ssa Serena Basile, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicotraumatologa
- dr.ssa Valentina Zipoli, Neurologa, Health coaching docente AIMF Health
Argomenti
Il sistema nervoso e l’apparato cardiovascolare sono intimamente correlati. Il cuore e i vasi sono regolati dal sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico) che modula parametri fondamentali come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e la gittata cardiaca. Le disfunzioni neurovegetative influenzano profondamente la salute cardiovascolare e neurologica. Inoltre, i fattori di rischio di queste patologie sono in gran parte sovrapponibili: stress cronico, inﬁammazione, disturbi del sonno, alimentazione inadeguata e sedentarietà.
La Cardio-Neurologia e la Cardio-Psicologia esplorano le connessioni bidirezionali tra cuore, cervello ed emozioni. La Medicina Funzionale offre un modello che integra mente, corpo e spiritualità, fornendo strumenti per la prevenzione e la gestione clinica personalizzata. Gli obiettivi del corso sono incentrati sulla modulazione dello stress, modiﬁcando lo stile di vita e con integrazione di ﬁto-nutraceutica e con tecniche comportamentali, anche per migliorare la qualità del sonno.
Obiettivi
- Comprendere l’interconnessione Cuore-Cervello dal punto di vista psicologico, neuroﬁsiologico e funzionale
- Approfondire i meccanismi epigenetici, immunitari e neurovegetativi delle patologie cardiovascolari e neurologiche
- Saper valutare lo stress, la variabilità neurovegetativa, il sonno e gli stili di vita in chiave funzionale
- Imparare strategie e strumenti di prevenzione e di terapie integrate: nutrizione, ﬁto-nutraceutica, gestione delle emozioni
- Integrare corpo, emozioni, mente e spiritualità nella pratica clinica quotidiana
Programma
Disponibile dal 6 marzo, 1° lezione: “Il legame Cuore-Cervello: basi neuroﬁsiologiche e cliniche”
- Docenti: dott. Carlo Maggio, dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Stefania Cataldo
Temi
Fisiologia dell’interconnessione Cuore-Cervello
- Ruolo del sistema nervoso autonomo nella regolazione cardiovascolare
- Disautonomia e decadimento cognitivo con approccio funzionale
- Ansia e depressione: visione funzionale integrata
Dal 13 marzo, 2° lezione: “Epigenetica e sistema immunitario: il linguaggio biologico della connessione”
- Docenti: Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Manuela Dursi, Dr.ssa Ida Ferrara, dott. Carlo Maggio
Temi
- Meccanismi epigenetici nello sviluppo delle patologie cardio-neurologiche
- Infiammazione cronica di basso grado e asse immuno-neuro-cardiaco
- Stile di vita, fattori ambientali, stress e alimentazione come modulanti dell’espressione genica
- Strategie pratiche per la prevenzione delle malattie neurodegenerative
Dal 20 marzo, 3° lezione: “Stress e modulazione neurovegetativa: palpitazioni, variabilità pressoria e HRV”
Docenti: Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Stefania Cataldo
- Fisiologia dello stress acuto e cronico
- HRV (Heart Rate Variability), palpitazioni e variabilità pressoria.
- Tecniche di regolazione neurovegetativa (respirazione e mindfulness)
- Interpretazione funzionale dei parametri di laboratorio in relazione allo stress
Dal 27 marzo, 4° lezione – “Il sonno e la cardio-neurologia: valutazione e intervento funzionale”
Docenti: Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Stefania Cataldo, Dott. Carlo Maggio, Dr.ssa Valentina Zipoli.
Temi
- Meccanismi neurobiologici del sonno
- Relazioni tra disturbi del sonno, inﬁammazione e rischio cardiovascolare
- Valutazione funzionale del sonno
- Interventi pratici: igiene del sonno e strategie integrative
Dal 3 aprile, 5° lezione: “Nutrizione, attività fisica e integrazione per la salute cardiovascolare e neurologica”
Docenti: Dr.ssa Manuela Dursi, Dott. Carlo Maggio, Dr.ssa Stefania Cataldo
Temi
- Diete e benessere in cardio-neurologia
- Nutrienti essenziali per il benessere neuro-cardiaco
- Prevenzione attraverso alimentazione e attività fisica
- Nutrizione funzionale personalizzata: casi pratici
Dal 10 aprile, 6° lezione: “Mente, emozioni e spiritualità nella salute funzionale”
Docenti: Dr.ssa Serena Basile, Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Valentina Zipoli
Temi
- Neuroscienze delle emozioni
- Emozioni, aritmie e patologie cardiovascolari
- Malattie cardiovascolari e significati personali
- Traumi psichici e cuore
Lunedì 20 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, Webinar online “Mantieni il cervello in salute Nutrizione e integrazione”.
Docenti: Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Valentina Zipoli. Dr.ssa Stefania Cataldo, dr.ssa Manuela Dursi, Dr.ssa Serena Basile
Temi
- Tecnica di respirazione
- Il sonno come “allenamento” rigenerante
- Gestione dello stress (ansia e depressione), rapporto operatore sanitario paziente
- Prevenzione del decadimento cognitivo
- Mantieni il cervello in salute
- Nutrizione e integrazione funzionale.