“Come lo stress modella la salute cardiaca e mentale”: il corso AIMF Health

Un viaggio formativo tra neuroscienze, cardio-neurologia e Medicina Funzionale per comprendere e modulare lo stress

Corso salute mentale cardiaca
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

“Lo stress cronico può alterare la regolazione neurovegetativa, favorire patologie cardiovascolari e accelerare il declino cognitivo. La metodologia della Medicina Funzionale aiuta a ripristinare l’equilibrio del sistema neurovegetativo attraverso il miglioramento dello stile di vita ,l’integrazione personalizzata e tecniche per regolare la gestione di emozioni e dello stress”. L’Associazione Italiana di Medicina Funzionale AIMF Health propone nel 2026 un corso avanzato on line composto di 6 videoregistrazioni, ciascuna di 80 minuti, più un webinar teorico-pratico in diretta. L’obiettivo è fornire strumenti per gestire al meglio lo stress e strutturare una strategia di prevenzione personalizzata. I partecipanti avranno a disposizione video, presentazioni, dispense, articoli scientifici e consigli di pratica quotidiana; più che di un corso di tratta di un viaggio che esplora il legame profondo tra cuore, cervello ed emozioni.

Il corso è sulla piattaforma del provider Akesios Group, conferisce 50 crediti ECM ed è accreditato per tutte le professioni sanitarie. Le lezioni si basano su bibliografia scientifica aggiornata. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione (frequenza minima almeno 75% delle ore totali).

Docenti

Responsabili scientifici

  • dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Neurologa , docente Aimf Health
  • dott. Carlo Maggio, Cardiologo, docente Aimf Health

Relatori

  • dr.ssa Ida Ferrara, Presidente AIMF Health
  • dr.ssa Stefania Cataldo, Cardiologa, docente AIMF Health
  • dr.ssa Manuela Dursi, Biologa Nutrizionista, docente AIMF Health
  • dr.ssa Serena Basile, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicotraumatologa
  • dr.ssa Valentina Zipoli, Neurologa, Health coaching docente AIMF Health

Argomenti

Il sistema nervoso e l’apparato cardiovascolare sono intimamente correlati. Il cuore e i vasi sono regolati dal sistema nervoso autonomo (simpatico e parasimpatico) che modula parametri fondamentali come la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e la gittata cardiaca. Le disfunzioni neurovegetative influenzano profondamente la salute cardiovascolare e neurologica. Inoltre, i fattori di rischio di queste patologie sono in gran parte sovrapponibili: stress cronico, inﬁammazione, disturbi del sonno, alimentazione inadeguata e sedentarietà.

La Cardio-Neurologia e la Cardio-Psicologia esplorano le connessioni bidirezionali tra cuore, cervello ed emozioni. La Medicina Funzionale offre un modello che integra mente, corpo e spiritualità, fornendo strumenti per la prevenzione e la gestione clinica personalizzata. Gli obiettivi del corso sono incentrati sulla modulazione dello stress, modiﬁcando lo stile di vita e con integrazione di ﬁto-nutraceutica e con tecniche comportamentali, anche per migliorare la qualità del sonno.

Obiettivi

  • Comprendere l’interconnessione Cuore-Cervello dal punto di vista psicologico, neuroﬁsiologico e funzionale
  • Approfondire i meccanismi epigenetici, immunitari e neurovegetativi delle patologie cardiovascolari e neurologiche
  • Saper valutare lo stress, la variabilità neurovegetativa, il sonno e gli stili di vita in chiave funzionale
  • Imparare strategie e strumenti di prevenzione e di terapie integrate: nutrizione, ﬁto-nutraceutica, gestione delle emozioni
  • Integrare corpo, emozioni, mente e spiritualità nella pratica clinica quotidiana

Programma

Disponibile dal 6 marzo, 1° lezione: “Il legame Cuore-Cervello: basi neuroﬁsiologiche e cliniche”

  • Docenti: dott. Carlo Maggio, dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Stefania Cataldo

Temi

Fisiologia dell’interconnessione Cuore-Cervello

  • Ruolo del sistema nervoso autonomo nella regolazione cardiovascolare
  • Disautonomia e decadimento cognitivo con approccio funzionale
  • Ansia e depressione: visione funzionale integrata

Dal 13 marzo, 2° lezione: “Epigenetica e sistema immunitario: il linguaggio biologico della connessione”

  • Docenti: Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Manuela Dursi, Dr.ssa Ida Ferrara, dott. Carlo Maggio

Temi

  • Meccanismi epigenetici nello sviluppo delle patologie cardio-neurologiche
  • Infiammazione cronica di basso grado e asse immuno-neuro-cardiaco
  • Stile di vita, fattori ambientali, stress e alimentazione come modulanti dell’espressione genica
  • Strategie pratiche per la prevenzione delle malattie neurodegenerative

Dal 20 marzo, 3° lezione: “Stress e modulazione neurovegetativa: palpitazioni, variabilità pressoria e HRV”

Docenti: Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Stefania Cataldo

  • Fisiologia dello stress acuto e cronico
  • HRV (Heart Rate Variability), palpitazioni e variabilità pressoria.
  • Tecniche di regolazione neurovegetativa (respirazione e mindfulness)
  • Interpretazione funzionale dei parametri di laboratorio in relazione allo stress

Dal 27 marzo, 4° lezione – “Il sonno e la cardio-neurologia: valutazione e intervento funzionale”

Docenti: Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Stefania Cataldo, Dott. Carlo Maggio, Dr.ssa Valentina Zipoli.

Temi

  • Meccanismi neurobiologici del sonno
  • Relazioni tra disturbi del sonno, inﬁammazione e rischio cardiovascolare
  • Valutazione funzionale del sonno
  • Interventi pratici: igiene del sonno e strategie integrative

Dal 3 aprile, 5° lezione: “Nutrizione, attività fisica e integrazione per la salute cardiovascolare e neurologica”

Docenti: Dr.ssa Manuela Dursi, Dott. Carlo Maggio, Dr.ssa Stefania Cataldo

Temi

  • Diete e benessere in cardio-neurologia
  • Nutrienti essenziali per il benessere neuro-cardiaco
  • Prevenzione attraverso alimentazione e attività fisica
  • Nutrizione funzionale personalizzata: casi pratici

Dal 10 aprile, 6° lezione: “Mente, emozioni e spiritualità nella salute funzionale”

Docenti: Dr.ssa Serena Basile, Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Valentina Zipoli

Temi

  • Neuroscienze delle emozioni
  • Emozioni, aritmie e patologie cardiovascolari
  • Malattie cardiovascolari e significati personali
  • Traumi psichici e cuore

Lunedì 20 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, Webinar online “Mantieni il cervello in salute Nutrizione e integrazione”.

Docenti: Dr. Carlo Maggio, Dr.ssa Nicoletta Rebaudengo, Dr.ssa Valentina Zipoli. Dr.ssa Stefania Cataldo, dr.ssa Manuela Dursi, Dr.ssa Serena Basile

Temi

  • Tecnica di respirazione
  • Il sonno come “allenamento” rigenerante
  • Gestione dello stress (ansia e depressione), rapporto operatore sanitario paziente
  • Prevenzione del decadimento cognitivo
  • Mantieni il cervello in salute
  • Nutrizione e integrazione funzionale.
Leggi altri articoli di MEDICINA & SALUTE