Come spegnere l’infiammazione, 2 cibi da mangiare tutti i giorni

L’infiammazione non è sempre un nemico: quando è acuta, rappresenta la risposta vitale del nostro sistema immunitario a un’aggressione esterna, come un trauma o un’infezione. Il vero problema sorge quando questo processo non si interrompe, trasformandosi in infiammazione cronica di basso grado, o “infiammazione silente”. Questa condizione agisce nell’ombra, deteriorando i tessuti e ponendo le basi per le principali patologie moderne: dalle malattie cardiovascolari al diabete di tipo 2, fino al declino cognitivo. Diversi studi clinici hanno però dimostrato che la nostra tavola è il primo e più efficace campo di battaglia per spegnere questo “incendio” interno. Non serve una dieta restrittiva, ma l’inserimento strategico di nutrienti bioattivi capaci di modulare le citochine infiammatorie e proteggere il DNA dallo stress ossidativo. Tra i numerosi alleati offerti dalla natura, 2 in particolare si distinguono per la solidità delle prove scientifiche a loro favore e per la facilità con cui possono essere integrati nella routine quotidiana, agendo come veri e propri modulatori biologici della salute.

L’olio extravergine d’oliva: l’oro liquido che imita l’ibuprofene

Non è solo un condimento, ma un concentrato di molecole farmacologiche. L’olio extravergine d’oliva (EVO) è il pilastro della dieta mediterranea per una ragione precisa: la presenza di oleocantale.

L’azione biochimica: questa sostanza fenolica agisce in modo molto simile ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Inibisce infatti gli enzimi COX-1 e COX-2, responsabili della produzione di molecole pro-infiammatorie;

Perché mangiarlo ogni giorno: consumare circa 2 cucchiai di olio EVO a crudo ogni giorno assicura una protezione costante alle pareti delle arterie e riduce i marcatori della proteina C-reattiva (PCR) nel sangue;

Il consiglio: oer mantenere intatte le proprietà, l'olio deve essere estratto a freddo e conservato in bottiglie di vetro scuro, lontano da fonti di calore.

I mirtilli (e i frutti di bosco): una barriera contro lo stress ossidativo

I mirtilli sono spesso definiti “superfood” per il loro contenuto di antocianine, i pigmenti responsabili del loro colore blu-viola.

Potere antiossidante: le antocianine non si limitano a combattere i radicali liberi; esse attivano le vie di segnalazione cellulare che aumentano la produzione di enzimi antiossidanti endogeni;

Effetto sulle cellule NK: studi condotti su atleti e persone sedentarie hanno dimostrato che il consumo quotidiano di mirtilli aumenta la produzione di cellule Natural Killer, potenziando il sistema immunitario e riducendo lo stress infiammatorio dopo lo sforzo fisico o mentale;

Dose ideale: una tazza (cup) di mirtilli freschi (o surgelati, poiché mantengono quasi intatte le proprietà) è sufficiente per attivare questi benefici.

La sinergia che fa la differenza

Spegnere l’infiammazione non significa solo aggiungere un alimento alla propria dieta, ma creare un ecosistema alimentare favorevole. La combinazione di grassi sani (olio EVO) e polifenoli (mirtilli) crea un effetto sinergico che protegge il sistema cardiocircolatorio e il cervello.

Ricordate però che l’infiammazione si nutre anche di eccessi: limitare gli zuccheri raffinati e i grassi idrogenati è il passo complementare necessario affinché questi due “super-cibi” possano svolgere il loro lavoro al meglio.

I benefici si osservano sul lungo periodo. La costanza nel consumo quotidiano è ciò che permette ai metaboliti di questi cibi di mantenere i livelli di infiammazione sotto la soglia critica.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e illustrativo. Si tratta di indicazioni generali che non possono in alcun modo sostituire il parere, la diagnosi o il trattamento di un medico professionista. Prima di intraprendere qualsiasi cambio drastico nella dieta o nello stile di vita è fondamentale consultare il proprio medico curante o uno specialista, specialmente in presenza di patologie pregresse.