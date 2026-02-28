Cordoglio al Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro: addio al collega Diego Amelio | FOTO

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro vive un momento di profondo cordoglio per la prematura scomparsa del collega Diego Amelio, avvenuta in data 27 febbraio. Il feretro ha raggiunto la Basilica dell’Immacolata a bordo dell’Autoscala, accompagnato da una rappresentanza del Corpo e con la resa degli onori da parte del personale in servizio. All’interno della Basilica, dirigenti, funzionari, il personale operativo e amministrativo del Comando ed i colleghi in quiescenza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco sezione di Catanzaro hanno rivolto l’ultimo saluto al collega, stringendosi con sincera partecipazione e profondo affetto ai familiari in questo momento di grande dolore.

“Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro si unisce al lutto, ricordando Diego Amelio con stima, rispetto e riconoscenza per il servizio prestato. Ciao Diego”, conclude la nota.