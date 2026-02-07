Cosa sta succedendo davvero al Bitcoin e perché il crollo in atto è la prova della sua forza

Ogni quattro anni, con la puntualità di un orologio svizzero e la freddezza di un algoritmo immutabile, assistiamo alla medesima messinscena mediatica. Le testate tradizionali, spesso a digiuno di dinamiche on-chain e teoria dei cicli, si affrettano a dichiarare la morte di Bitcoin non appena il grafico vira al rosso. Oggi, 7 febbraio 2026, la narrazione dominante è quella di un dramma irreversibile, di una bolla definitivamente scoppiata che lascerà solo macerie. Si parla, o meglio si blatera di crollo, di fine di un’era, di investitori in fuga. Ma chiunque abbia studiato la storia di questo asset sa che queste analisi sono figlie di un’ignoranza profonda, se non di una malcelata ostilità ideologica. La verità è molto più pragmatica e, per chi sa leggere i mercati, persino noiosa nella sua prevedibilità: Bitcoin sta semplicemente seguendo il suo respiro naturale.

L’anatomia di una correzione annunciata

È innegabile che i numeri attuali, presi isolatamente, possano spaventare il neofita. Rispetto ai massimi storici raggiunti tra l’estate e l’autunno del 2025, quando Bitcoin ha sfiorato vette che molti ritenevano impossibili solo pochi anni fa, il prezzo ha subito una contrazione brutale, perdendo oltre il 50% del suo valore in pochi mesi. Questa discesa, che la stampa generalista descrive come un evento catastrofico e imprevisto, è in realtà la fisiologica conseguenza della precedente salita verticale. La volatilità non è un difetto di Bitcoin, ma la sua caratteristica intrinseca. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una massiccia presa di profitto, ma per inquadrare correttamente il fenomeno bisogna allargare l’orizzonte temporale. Guardare al prezzo di oggi ignorando dove eravamo tre, cinque o dieci anni fa è un errore metodologico che solo un’informazione approssimativa può permettersi di compiere.

Il battito del protocollo: il ciclo dell’Halving

Il cuore pulsante di questa dinamica è l’Halving, l’evento che ogni quattro anni dimezza l’emissione di nuovi Bitcoin, rendendo l’asset sempre più scarso. Il calo a cui assistiamo oggi non è un fallimento del sistema, ma una fase codificata del “ciclo dei 4 anni“. Storicamente, dopo ogni Halving — l’ultimo dei quali è avvenuto nell’aprile del 2024 — segue una fase di accumulo, un’esplosione parabolica dei prezzi (mercato toro, bull market) che culmina circa 12-18 mesi dopo, e una successiva correzione profonda (mercato orso, bear market). I massimi dell’autunno 2025 hanno seguito esattamente questo schema, replicando quanto accaduto nel 2021 e, prima ancora, nel 2017. Gli investitori più brillanti e intelligenti, che operano con logiche di lungo periodo, non sono stati colti di sorpresa. Al contrario, hanno venduto massicciamente durante l’euforia dei massimi mesi fa, sapendo perfettamente che il ciclo stava entrando nella sua fase di raffreddamento.

La prospettiva storica: i numeri non mentono

Per smontare la tesi della “morte di Bitcoin“, basta affidarsi alla prova empirica dei prezzi. Nonostante il calo attuale rispetto ai massimi del 2025, il confronto con lo stesso giorno degli anni passati restituisce l’immagine di un asset in ascesa costante e inarrestabile. Ecco la fotografia del valore di Bitcoin in euro ogni 7 febbraio dell’ultimo decennio:

7 febbraio 2026: €57.500 (fase discendente dopo il massimo di €104.100 del 6 ottobre 2025)

(fase discendente dopo il massimo di del 6 ottobre 2025) 7 febbraio 2025: €88.200 (in piena corsa verso i massimi)

(in piena corsa verso i massimi) 7 febbraio 2024: €40.100

7 febbraio 2023: €21.400

7 febbraio 2022: €38.500 (fase discendente dopo il massimo di €59.700 del 10 novembre 2021)

(fase discendente dopo il massimo di del 10 novembre 2021) 7 febbraio 2021: €31.800

7 febbraio 2020: €8.900

7 febbraio 2019: €3.000 (il fondo del mercato orso)

(il fondo del mercato orso) 7 febbraio 2018: €6.500

7 febbraio 2017: € 980

7 febbraio 2016: €335

Il grafico storico sul valore del Bitcoin aggiornato ad oggi, testimonia proprio il costante trend di crescita di lungo periodo e i massimi in coincidenza del semestre post-Halving ogni quattro anni, con un successivo calo che però mantiene il valore della criptovaluta sempre superiore ai cali dei cicli precedenti:

Verso il 2027 e la nuova frontiera dei 250 mila euro nel 2029

Cosa dobbiamo aspettarci ora? Se la matematica dei cicli continuerà a dettare legge, il 2026 e parte del 2027 saranno anni di “purgatorio” e accumulo. È estremamente probabile che il prezzo scenda ancora, potendo arrivare a toccare livelli prossimi alla metà del valore odierno nel corso del prossimo anno. Questo spingerà i media a intensificare i toni apocalittici, convincendo i piccoli risparmiatori a vendere in perdita per disperazione. E sarà proprio in quel momento che gli “Smart Money“, coloro che hanno venduto ai massimi del 2025, torneranno a comprare massicciamente. La previsione finanziaria, basata sulla progressione logaritmica e sulla scarsità programmata, punta verso un 2028 e un 2029 da record. Con il prossimo Halving del 2028, l’offerta si ridurrà ulteriormente, preparando il terreno per una nuova bull-run che potrebbe portare Bitcoin a superare la soglia dei 250.000 euro per singola moneta virtuale.

Conclusioni: il prezzo dell’ignoranza

Contestare oggi Bitcoin significa, semplicemente, non averne compreso il funzionamento. Chi parla di fallimento ignora la differenza tra prezzo e valore, tra rumore di breve termine e trend di lungo periodo. La stampa tradizionale, spesso legata a vecchi schemi di potere finanziario o semplicemente vittima di una pigrizia intellettuale che impedisce di approfondire protocolli complessi, continua a vendere paura perché la paura genera audience. Ma la finanza seria non si nutre di emozioni, si nutre di dati. Il crollo odierno è solo la preparazione per il prossimo balzo in avanti. Bitcoin non sta morendo; sta solo prendendo la rincorsa, lasciando agli ignoranti l’onere di raccontare, per l’ennesima volta, una bugia che la storia provvederà puntualmente a smentire.