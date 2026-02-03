Così le zone umide possono aiutare alla resilienza climatica globale: lo studio

Le cosiddette “zone umide” – come paludi, torbiere, acquitrini – possono svolgere un grande ruolo nella resilienza climatica globale, a patto che non le si allaghi completamente come suggerito da diverse autorità. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Copenaghen, pubblicato su Nature Communications Earth & Environment. Secondo la ricerca, inondando completamente queste zone, si creerebbero le condizioni ottimali per la formazione di metano, un gas serra fino a 30 volte più dannoso per il clima della CO 2 . “La maggior parte delle persone ritiene opportuno attualmente – ha spiegato il Professor Bo Elberling, che ha guidato lo studio – che i terreni danesi delle zone umide vengano inondati su larga scala. Ma la nostra ricerca dimostra che questa non è una buona idea. Mantenendo il livello dell’acqua leggermente al di sotto del livello del suolo, il metano prodotto può essere parzialmente convertito nel meno dannoso gas serra CO 2 prima di essere rilasciato, limitando così le emissioni di metano stesso”.

Le nuove conoscenze si basano su misurazioni e modelli realizzati a Maglemosen, una zona umida situata 20 chilometri a nord di Copenaghen, rimasta indisturbata per oltre 100 anni e che per molti versi rappresenta una tipica zona umida danese con terreni torbosi.

In questo studio, Bo Elberling e colleghi hanno misurato le emissioni di CO 2 e metano dal suolo ininterrottamente per diversi anni e hanno ora modellato un periodo di 16 anni, dal 2007 al 2023. I ricercatori hanno anche monitorato il livello dell’acqua, la vita vegetale e le temperature del suolo e dell’aria. Questo ampio database è stato poi utilizzato in un modello per simulare le osservazioni e per studiare il livello dell’acqua più ottimale in relazione alle emissioni sia di CO 2 che di metano.

“In base ai nostri dati dal 2007 al 2023 – afferma il professore – possiamo vedere che il livello dell’acqua più rispettoso del clima a Maglemosen si trova a circa 10 centimetri sotto il livello del suolo. Questo è il livello che complessivamente fornisce il miglior equilibrio tra emissioni di metano e CO 2 “.

I ricercatori sottolineano che la profondità esatta raccomandata del livello dell’acqua varierà da zona umida a zona umida e sarà probabilmente compresa tra 5 e 20 centimetri sotto il livello del suolo. Ma il punto principale è chiaro: “un livello stabile dell’acqua sotto il livello del suolo fornirà quasi sempre il massimo beneficio climatico”, afferma Elberling.